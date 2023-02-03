新华社北京2月2日电 2月2日，外交部长秦刚在北京同第77届联合国大会主席克勒希举行会谈。

秦刚说，当今世界百年变局深刻演进，新冠疫情沉疴未去，地缘冲突漩涡再起，全球性挑战层出不穷，各方对联合国寄予厚望。联合国应进一步发挥在全球治理中的重要作用。坚持讲公道话、办公道事，维护和平安全，捍卫公平正义；坚持普惠包容，将发展置于全球议程的中心，让发展成果更多更公平惠及各国人民；坚持真正的多边主义，完善全球治理，通过沟通协商凝聚共识；坚持开放包容，摒弃意识形态对抗，促进文明互鉴。联合国大会是联合国最具普遍性和代表性的宪章机构，中国将继续全力支持联大和联大主席工作。

秦刚强调，中国的发展是和平与正义力量的增长，我们将高举真正的多边主义旗帜，以中国式现代化推动人类整体进步，以中国新发展为世界带来新机遇，将以落实全球发展倡议为契机，加快实现联合国2030年可持续发展议程，共同推进全球安全倡议，携手应对国际安全新挑战。

克勒希表示，中国是联合国的重要合作伙伴，感谢中方长期以来对联合国的有力支持。联合国高度重视中国的大国影响和引领作用，期待同中方一道，加强多边主义，改善全球治理，倡导对话而非对抗，团结应对全球性挑战。联合国始终坚持一个中国原则，不会有任何偏离。

双方还就共同关心的国际热点问题交换了意见。在日本核污染水排海问题上，强调应本着负责任态度，保护好人类赖以生存的唯一星球。

(责编：岳弘彬、杨光宇)