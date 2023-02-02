新华社日内瓦2月2日电（记者刘曲）2月2日是第27个世界湿地日，今年的主题是“湿地修复”，强调恢复湿地刻不容缓。《湿地公约》秘书长穆松达·蒙巴呼吁，现在迫切需要提高全球对湿地重要性的认识，阻止和扭转湿地的快速丧失。

蒙巴在世界湿地日之前发表的一份声明中说，迄今世界上近90%的湿地已经退化或丧失，湿地丧失的速度是森林丧失的3倍。现在迫切需要提高全球对湿地重要性的认识，阻止和扭转湿地的快速丧失，鼓励各方采取行动恢复和保护这些重要的生态系统。

蒙巴说，今年湿地日主题为“湿地修复”。距离2030年全球实现联合国可持续发展目标只剩7年，时间至关重要。

蒙巴呼吁个人和政府采取行动恢复和保护湿地。对个人来说，每个人应尽量自觉减少自己对湿地的影响；发出有说服力的声音，教育并激励其他人参与湿地恢复行动；同时大胆行动，参与当地的湿地恢复工作。对各国政府和其他利益相关方来说，应建立一个全国性的湿地清单，为湿地恢复设定具体目标，并推动对湿地资源的合理使用和妥善管理。

据《湿地公约》秘书处介绍，湿地支持关键生态系统和生物多样性，全球40%的动植物物种在湿地生存繁衍。湿地对农业和渔业也至关重要。湿地是重要水源，对海岸起到净化和保护作用，同时还是地球上最大的天然碳库。

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