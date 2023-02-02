新华社惠灵顿2月2日电（记者李惠子 卢怀谦）新西兰最大城市奥克兰近日遭遇创纪录的暴雨洪灾。新西兰科学家认为，奥克兰这次持续强降雨与“大气河流”有关，他们还警告称“变暖的地球将出现更多极端降雨”。

当地媒体援引惠灵顿维多利亚大学地理、环境和地球科学学院教授詹姆斯·伦威克的话分析认为，新西兰和其他地方的许多最严重的降雨事件都与“大气河流”有关，即从热带地区延伸到高纬度地区的巨大“水分走廊”，就像天空中的河流。他说，随着大气层中的水蒸气越来越多，这些“大气河流”将运输更多的水分。目前一条重要的“大气河流”运送的水量已经和亚马孙河一样多。

新西兰奥塔戈大学地理学院研究人员丹尼尔·金斯顿也认为，奥克兰这次遭遇的创纪录暴雨与“大气河流”有关，而且这一“大气河流”在新西兰上空的通过速度相对缓慢，类似于去年8月在新西兰南岛北部造成的那次极端降雨灾害。

空气中水蒸气的含量随着温度的升高而成倍增加。随着气候变暖愈加严重，发生极端降雨的可能性也在增加。“降水量实际增加的幅度，取决于还有多少温室气体将被排放到全球大气层中。”伦威克进一步解释说，如果全球升温能控制在2摄氏度以下，那么大气中的水分将整体增加10%左右。然而，当水分集中到一场风暴或一条“大气河流”时，很容易转化为增加20%至30%或更多的降雨。

惠灵顿维多利亚大学教授伊兰·诺伊说：“我们不应得出结论——这场灾难是不可避免的，或者说是保险公司所谓的‘天灾’。”他说，可吸取的教训包括增加对基础设施的投资，以便“为不断变化的气候可能给我们带来的影响做好准备”。

新西兰气象局1月27日为奥克兰地区发布了最高红色暴雨警告，并记录了24小时内高达249毫米的降雨量。当地此前24小时降雨纪录为161.8毫米。

创纪录的降雨在奥克兰引发大规模洪灾，目前洪灾已导致4人死亡，并在上周末迫使高速公路以及奥克兰机场关闭，奥克兰市进入紧急状态。

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