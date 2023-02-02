新华社里约热内卢2月1日电 专访：希望代表作漫画版能被更多读者所接受——访巴西著名作家保罗·科埃略

新华社记者谢照 赵焱

“世界掌握在那些有勇气凭借自己的才能去实现自己梦想的人手中”。巴西著名作家保罗·科埃略的这句名言一直激励着众多读者。

日前，科埃略在其瑞士日内瓦的家中接受新华社记者视频专访时表示，他十分开心看到自己的代表作《牧羊少年奇幻之旅》漫画版在中国出版，并希望自己的代表作被更多读者所接受。

“我认为这是目前为止最好的漫画版本，图书版面设计精良，是一部优秀的作品。”科埃略在专访时说，“一些出版商将购买版权，翻译后将向其他国家和地区推出漫画版《牧羊少年奇幻之旅》。”

1988年《牧羊少年奇幻之旅》出版。该书讲述了少年桑地亚哥不屈不挠、追逐梦想、应对挑战、战胜诱惑的励志故事。该书一经出版就引起轰动，科埃略也因此深受各方青睐。

科埃略说，他从小就喜爱中国文学，受到中国读者欢迎和喜爱是自己的荣幸，也是一种快乐。2002年科埃略先后在北京、南京和上海等地旅行，实现了多年的愿望，所见所闻给他留下了深刻印象。

“中国是一个让我印象深刻的国家，像巴西人一样，中国的文化能够让人保持专注力同时保持开朗。我从中受益匪浅。” 科埃略说。

从2011年11月开始，科埃略在新浪微博等社交平台与中国读者互动。

“我非常愿意用这种方式跟中国读者进行沟通和交流，希望能够与中国读者做更多沟通。我对中国人民从心底里尊重，尊重中国人的专注性、中国的文化，所有中国的一切。”他说。

科埃略1947年出生于里约热内卢，少年时便立志成为职业作家。但在成为作家前，他历经坎坷，最终凭借《牧羊少年奇幻之旅》一举成名。

除了《牧羊少年奇幻之旅》，科埃略被译介到中国的著作还有《朝圣》《孤独的赢家》等。

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