新华社北京2月2日电 美国联邦调查局1日搜查总统拜登在特拉华州的一处度假屋，耗时三个半小时。拜登律师稍后说，联邦调查局并未找到涉密文件，但带走一些文件用于进一步调查。

拜登律师鲍勃·鲍尔在一份声明中说，联邦调查局当天8时30分至12时搜查了拜登在特拉华州里霍博斯湾的房子，“没有发现印有机密标记的文件”，但带走了拜登任副总统期间一些材料和手写笔记。

这是2022年8月15日在美国华盛顿拍摄的美国联邦调查局标志。新华社记者刘杰摄

据美联社等媒体报道，作为美国司法部下属机构，联邦调查局搜查一位现任总统住宅的情况并不常见。今年1月20日，联邦调查局搜查了拜登位于特拉华州威尔明顿市的住宅，发现6份涉密文件。

按照鲍尔的说法，拜登方面协调并配合最新一次搜查，当天的搜查是司法部“彻底和及时”调查程序的一部分，“我们将继续全力支持和协助”。

现阶段，美国司法部指派两名特别检察官分别调查前总统特朗普和拜登所涉“密件私留”风波。美国《总统档案法》规定，总统和副总统任内所有文件须留存，并在卸任时交由国家档案和记录管理局管理。

去年8月，联邦调查局突击搜查特朗普位于佛罗里达州的私宅海湖庄园，发现逾百份密件，其中不少为“绝密”级文件。

这是2022年8月26日拍摄的美国联邦调查局申请搜查前总统特朗普住所海湖庄园时向法院提交书面证词的部分内容。新华社记者刘杰摄

去年11月至今年1月中旬，拜登律师团队先后从拜登在首都华盛顿使用过的一间办公室和他在威尔明顿的住宅发现10多份保密文件，随即通知司法部。联邦调查局今年1月搜查拜登在威尔明顿的住宅时又发现6份密件。

特朗普及共和党方面质疑，为何司法部在去年11月中期选举前没有公开这名民主党籍现任总统持有涉密文件的情况。共和党议员已经着手在国会发起调查。

路透社分析，联邦调查局最新搜查似乎意味着对拜登调查的扩大。对拜登的调查让民主党人失去了用以对付特朗普的“政治武器”。（郑昊宁）

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