中国驻瑞典大使崔爱民会见瑞中贸易委员会主席佩尔松。驻瑞典使馆供图

人民网斯德哥尔摩2月1日电 （记者殷淼）2月1日，中国驻瑞典大使崔爱民会见瑞中贸易委员会主席佩尔松、副主席赵炳浩、赫斯勒等12位董事会成员，双方就深化中瑞经贸合作等问题交换了意见。中国驻瑞典大使馆经商处参赞韩晓东等参加会见。

崔爱民介绍了中共二十大提出的坚持对外开放基本国策和坚定奉行互利共赢开放战略的有关政策含义，指出中国将增强国内、国际两个市场两种资源联动效应，不断提升对外贸易投资合作的质量和水平，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，合理缩减外资准入负面清单，依法保护外商投资权益，努力营造市场化、法治化、国际化的营商环境。随着中国开放的大门越开越大，瑞典企业在华投资将迎来更多发展机遇，中瑞经贸合作将结出更丰硕的成果。

崔爱民回顾了2022年中国经济社会发展取得的成就以及中瑞双边贸易投资领域合作成果，赞赏瑞中贸易委员会多年来为促进中瑞经贸务实合作发挥的重要作用，表示中瑞两国未来在新能源、绿色低碳、现代农业等众多领域的合作前景广阔。希望瑞中贸易委员会发挥在瑞典工商界的巨大影响力，继续为两国企业交流合作搭建好平台、提出好建议，加强与瑞典中国商会的联系与沟通，不断为两国经贸合作营造良好的政策、营商和舆论环境，与中方一道不断挖掘和打造两国经贸合作的新机遇、新亮点，推动中瑞经贸务实合作进一步走深走实。使馆愿为促进瑞中贸易委员会与中方的合作提供力所能及的帮助。

佩尔松表示，由于新冠肺炎疫情和地缘冲突等因素影响，全球经济形势不容乐观，但瑞中贸易委员会清晰了解中国政府不断扩大对外开放、积极谋求互利合作的发展战略，与中方加强交流合作的信心坚定，各会员企业对与中方开展更紧密经贸合作抱有强烈愿望。随着中瑞双方人员往来日益增长，期待双方在现有基础上更好利用中瑞经济互补性强、发展目标一致等优势和条件，加强双方在智慧城市、循环经济等领域的务实合作，推动后疫情时期两国经贸交往取得更大发展。

会见期间，崔爱民还听取了各企业关于对华合作前景展望的介绍，并回答了中欧关系、中瑞在农业和电动汽车等领域合作、中国疫情防控政策等有关问题。

驻瑞典大使崔爱民会见瑞中贸易委员会董事会成员。驻瑞典使馆供图

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