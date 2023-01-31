人民网巴黎1月31日电 （记者何蒨）1月29日，最具历史、规模与影响力的巴黎13区唐人街春节华人彩妆游行嘉年华活动，在疫情影响停办三年后， 终于在农历兔年春节大年初八隆重回归。

根据活动主办方法国华裔互助会介绍，重新呈现的彩妆巡游与往年相比有不少惊喜。首先是本地华侨华人和亚裔协会参加游行人数达到1200人，超过以往任何一年。一些新成员也参与到游行中，包括法国山东同乡会、法兰西巴黎大区奥林匹克和体育委员会、镰状细胞病信息和预防协会等。新成员的加入，使这个已有30多年历史的传统春节彩妆游行活动更具国际性，更能体现嘉年华的热烈融合与祥和的春节气氛。

其次，参与游行的协会团体也增加了新的节目及方阵设计。法国华裔互助会的“仕女方队” 中不乏金发碧眼的中国文化爱好者，她们排练了全新舞蹈，身着中国多个朝代传统服饰，踏着民族与现代相结合的乐曲节拍，在行进中翩翩起舞，成为游行队伍中一道靓丽风景。

超过千人的游行队伍中，除了中国传统的舞龙醒狮、龙船舞、秧歌舞、民族服饰舞、潮州锣鼓、武术表演等弘扬中华民族传统文化的表演方阵，还有带着兔子头饰的非洲鼓舞、身着改良旗袍的巴西桑巴舞等其他文化的融合表演。据巴黎警方统计，当天慕名到唐人街的法国民众和外国游客超过十万人，春节嘉年华已成为巴黎的标志性文化活动之一。

本次传统嘉年华活动由法国华裔互助会主办，筹备行动从去年九月就已开始。在彩妆游行开始前，法国华裔互助会还依惯例举办迎春酒会，巴黎市长伊达尔戈女士、法兰西岛巴黎大区主席佩克雷斯、巴黎13区区长顾梅，以及中国驻法大使馆陈栋公使等中法政要和旅法华侨华人社团代表出席。

陈栋公使在开幕式上代表卢沙野大使和中国使馆向中外嘉宾祝贺新年，并指出：“文明交流互鉴让彼此更加丰富多彩，13区春节嘉年华活动深受法国民众喜爱，已经成为中法文化交流和友谊象征，在传播中国文化同时也促进了本地经济社会发展。”

每年都参加嘉年华的巴黎市长伊达尔戈在发言中指出：“巴黎13区春节嘉年华是整个欧洲地区最大的春节庆祝活动。这一活动显示了亚裔移民既为自己传统文化感到骄傲，又能很好融入当地社会，给巴黎带来了多元化活力。兔子是聪慧快乐的动物，希望兔年给世界带来和平幸福，希望嘉年华彩妆游行队伍把欢乐祥和气氛传遍巴黎各处街头。”

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