人民网曼谷1月31日电（记者孙广勇）1月29日，第十一届“汉语桥 国光杯”泰国南部中小学生汉语文化技能大赛顺利闭幕。泰南中小学生汉语技能大赛是泰南地区覆盖范围最广、参赛人数最多、关注度最高的汉语比赛。本次大赛共有2200多名学生参加，比赛项目涵盖演讲、绘画、书法、舞蹈等多个领域。

中国驻宋卡总领事吴冬梅出席闭幕式并致辞，国光中学孔子课堂理事会主席张新昌、泰南华文民校联谊会主席陈礼琛、宋卡府泰中侨团联合会主席张俊贵出席活动。

吴冬梅赞赏泰南各华校在普及中文教育、传播中国文化方面发挥的重要作用，表示习近平主席于2022年出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问，开辟了中泰关系新时代，中泰高质量共建“一带一路”面临新机遇。汉语为学生们打开了解中国、了解世界的大门，希望学生们抓住机会，不断提高中文水平，取得优异成绩。

与会嘉宾在致辞中感谢总领馆长期以来对泰南华校的支持，表示将坚守中文阵地，积极开展多项活动，推动泰南的中文教育更上一层楼。

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