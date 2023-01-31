新华社北京1月31日电 澳大利亚矿业巨头力拓集团30日为丢失一枚具有潜在致命风险的微型放射性胶囊容器道歉。相关搜寻工作仍在继续，但专家表示搜寻难度非常大，无异于“大海捞针”。

力拓集团铁矿部门负责人西蒙·特罗特在一份声明里说：“我们认识到这件事显然令人非常担心，我们为给西澳大利亚州民众带来（辐射）警报感到抱歉。”力拓集团已经启动调查，试图弄清整件事的来龙去脉。

这枚放射性胶囊容器是一个用于检测铁矿石密度的仪器的组件之一。胶囊容器直径6毫米、高8毫米，内含放射性物质铯137，人若站在旁边一小时，相当于接受10次X射线检查。

力拓集团披露，胶囊容器包装和运输均外包给一家专业处理放射性材料的公司。卡车12日从纽曼镇附近矿场运走胶囊容器，16日驶抵西澳州首府珀斯市郊仓库。然而，25日开箱检查才发现胶囊容器失踪，西澳州政府在两天后、即27日才公布此事。

初步推断，由于卡车行驶途中震动，相关仪器的螺栓和螺丝钉松动，胶囊容器先是从仪器脱落、继而从车厢缝隙掉落到车外。卡车行驶路线长达1400公里，紧急情况应对人员用放射探测设备沿路搜寻，截至30日仍未找到胶囊容器。

澳大利亚国立大学核物理专家安德鲁·斯塔贝里说，搜寻难度相当于大海捞针，但是仍然不能放弃希望，“如果目标物正好掉在路中央，那搜寻人员就幸运了……只要靠近，（探测仪）就会发现”。

悉尼大学医学造影专家戴尔·贝利说，由于胶囊容器放射性相对于探测仪器而言仍然较小，因此要想找到胶囊容器，“沿路扫描的速度就必须非常慢”。

一些人担心，这枚胶囊容器可能嵌入其他车辆轮胎。另一些人担心，可能有居民捡到胶囊容器，“不知道是什么，觉得有趣就留着了”。

西澳州首席卫生官安德鲁·罗伯逊提醒公众对胶囊容器保持至少5米距离，一旦触碰可能灼伤皮肤、损害免疫和消化系统，长期暴露在其辐射范围内则可能诱发癌症。

斯塔贝里说：“据我了解，如果你开车经过胶囊容器，风险相当于做了一次X射线检查。但如果你在它旁边站着，或者动手拿它，那么情况就可能非常危险了。”（杨舒怡）

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