人民网华盛顿1月30日电 （记者李志伟）美联社报道说，美国总统拜登1月30日通知美国国会，他将于5月11日结束应对新冠疫情的双重紧急状态。

据美国消费者新闻与商业频道报道，拜登政府计划在今年春天结束应对新冠疫情的公共卫生紧急状态，这将标志着美国应对疫情的一个重大转折点。白宫1月30日在一份声明中表示，将于5月11日终止国家紧急状态和公共卫生紧急状态。这些紧急状态最开始于2020年初由特朗普政府宣布。

美国消费者新闻与商业频道报道说，白宫行政管理和预算局的这份声明是对众议院共和党人提出的两项立法的回应，这些立法试图结束这两个紧急状态。白宫行政管理和预算局称，按照共和党立法规定的方式突然终止紧急状态宣布，将“在整个医疗保健系统造成大范围的混乱和不确定性”。共和党的立法没有机会成为法律。

路透社报道称，应对新冠疫情的国家紧急状态和公共卫生紧急状态于2020年初由时任总统特朗普宣布。拜登政府一再延长这些措施。根据美国公共卫生部门的声明，美国政府一直在为新冠疫苗、一些检测和部分治疗支付费用。这些措施到期后，这些费用将由私人保险和政府健康计划承担。美国消费者新闻与商业频道报道称，莫德纳和辉瑞都表示，可能会收取每剂疫苗130美元的费用，这是联邦政府支付价格的四倍。

美国消费者新闻与商业频道报道称，自2020年1月以来，公共卫生紧急状态每90天延长一次。今年1月初，美国卫生与公众服务部再次延长了公共紧急状态。虽然紧急状态仍然存在，但随着资金枯竭，联邦政府的疫情应对已被削弱。几个月来，美国国会一直未能通过白宫提出的为新冠疫情应对提供225亿美元额外资金的请求。

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