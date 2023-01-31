□ 李嘉宝

近期，美国多地用水安全问题引发媒体关注。据美国全国广播公司报道，在马里兰州最大城市巴尔的摩，自来水龙头经常会流出铁锈色的浑水，这种问题在非洲裔社区尤为明显。据美国哥伦比亚广播公司报道，在不到两年时间里，密西西比州首府杰克逊市就遭遇三次严重的用水危机，而该市15万人口中约83%是非洲裔和原住民等少数族裔。

少数族裔面临严峻“水危机”——类似事件在美国多地频频上演，成为“老大难”问题。在非洲裔占比约85%的密歇根州小城本顿港，早在2018年就测出自来水铅含量超标，但政府一直没有予以重视。直至愤怒的居民向环保部门发起请愿，政府才发出自来水禁令，同时向民众发放瓶装饮用水。在同样以非洲裔为主的密歇根州弗林特市，为节省财政开支，当地政府于2014年将城市饮用水源从休伦湖切换为受污染的弗林特河，造成数百名儿童血铅超标，严重威胁居民健康。在非洲裔占比超过70%的亚拉巴马州朗兹县，长期缺乏有效的污水处理设施，直至2021年11月，美国司法部才宣布对该县污水处理问题中“可能存在的种族歧视现象”进行调查。

“这不是‘水危机’，而是种族危机、贫困危机，这是危机的本质，是危机的根源。”出生于弗林特市的美国电影制作人迈克尔·摩尔曾一针见血地指出问题的症结。

在美国，非洲裔等有色人种群体长期面临严重的环境不平等问题。印第安人聚居地肖肖尼部落区域沦为美国政府的“核试验场”，在40多年时间里遭遇928次核试验；芝加哥市曾出台政策，将污染行业从白人社区转移到非洲裔和西班牙裔社区；由非洲裔农场工人建立的亚利桑那州伦道夫社区，一直被发电站、沥青乳化厂、运送有毒化学物质的铁路线等设施“围城”……“环境种族主义”始终是笼罩在美国少数族裔头上的一片浓重乌云。联合国人权理事会当代形式种族主义和种族歧视问题特别报告员在一份声明中表示，“环境种族主义”严重威胁非洲裔美国人包括生命权、健康权、居住权等在内的各项人权。

早在上世纪70年代，美国就兴起“环境正义运动”，抗议有色人种被更多地暴露于有害废物、空气污染等环境里。但半个世纪过去了，这些问题不仅没有得到解决，反而更加严重。这背后，是美国社会根深蒂固的种族主义毒瘤。

在美国，种族主义全面性、系统性、持续性存在。白人至上主义渗透到美国社会的方方面面，少数族裔的基本人权备受践踏。那些自诩为“人权卫士”的美国政客，表面上宣称要设法解决种族歧视问题，但实际上基于国内政治、历史传统和意识形态等因素，无意也无力解决，部分政客为捞取政治资本甚至纵容种族歧视。新冠疫情发生以来，种族主义的病毒迅速渗入美国抗疫政策、医疗系统和社会保障等各领域，种族歧视、仇恨犯罪、贫富差距扩大等问题愈演愈烈。这不仅令美国陷入空前的社会分裂，也撕下了“美式人权”的虚伪面具。

在美国结构性种族主义日益“主流化”甚至“合法化”的背景下，社会资源很难向少数族裔倾斜，种族不平等问题体现在教育、就业、医疗、环境、住房等几乎所有领域。极为讽刺的是，与此次发生“水危机”事件的本顿港市只有一桥之隔、白人占多数的圣约瑟夫市，情况就完全不同，当地居民拥有良好的基础设施和安全的饮用水。美国全国有色人种协进会指出，非洲裔、原住民等少数族裔社区及有色人种社区始终无法摆脱用水危机，其根源在于这些社区往往在联邦和州政府层面就受到歧视和区别对待，长期得不到与白人社区相同和对等的关注，往往被视作不重要的、甚至是可以被忽略的社区。

2023年是美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金发表《我有一个梦想》演说60周年。60年过去了，美国少数族裔的梦想依然没有实现，甚至仍要为得到一口“干净的水”而抗争，这是少数族裔的悲哀，更是“美式民主”的失败。

(责编：崔越、刘洁妍)