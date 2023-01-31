驻瑞典大使崔爱民考察兰特曼恩集团燕麦加工厂。中国驻瑞典大使馆供图

人民网斯德哥尔摩1月30日电 （记者殷淼）1月30日，中国驻瑞典大使崔爱民应邀考察瑞典兰特曼恩农业集团耶纳燕麦加工厂，与集团首席执行官卡格维克就加强两国农业领域合作交换了意见。中国驻瑞典大使馆经商处参赞韩晓东等参加了活动。

卡格维克详细介绍了兰特曼恩的经营模式、业务发展、生产流程、产品研发以及可持续发展等方面的有关情况，表示兰特曼恩一直非常重视中国市场，曾先后参加了2018年和2019年两届中国国际进口博览会，结识了很多中方合作伙伴。希望更进一步了解和熟悉中国市场，加快拓展对华业务合作。

崔爱民表示，未来一个时期，中国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，农业对外开放的步伐将进一步加大。中方将加快构建新型农业对外合作关系，实现更高水平农业对外开放，推动农业国际贸易高质量发展，优化农产品贸易布局，实施农产品进口多元化战略，创新发展农业服务贸易。在中国实现农业现代化、不断扩大农业领域对外开放的进程中，将为包括兰特曼恩在内的瑞典农业企业提供更多在华业务发展机遇。希望集团未来在农产品贸易、农作物育种和研发、农业经营多元化等领域加强对华合作。中国大使馆愿为集团在华业务发展提供力所能及的帮助。

兰特曼恩集团于1880年在斯德哥尔摩成立，系农业合作社企业，由1.9万名农民共同拥有并管理，集团共有1万名员工，在20余个国家开展业务，产品行销40个国家，年销售额达600亿瑞典克朗。

驻瑞典大使崔爱民考察兰特曼恩集团燕麦加工厂。中国驻瑞典大使馆供图

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