新华社安卡拉1月30日电（记者王腾飞）土耳其外长恰武什奥卢30日说，土耳其可能区别对待芬兰与瑞典加入北约的申请。

土耳其总统埃尔多安29日在电视讲话中表示，土耳其可能在加入北约问题上区别对待芬兰与瑞典。恰武什奥卢30日对记者说，他与芬兰方面已就该议题进行了沟通。恰武什奥卢说，芬兰在加入北约的问题上取得一些进展，但瑞典国内却发生了一些挑衅性事件。

近日，瑞典发生了反对土耳其的示威活动。土耳其照会瑞典驻土耳其大使，就示威活动提出抗议，并取消了瑞典防长访问土耳其的计划。另外，土耳其认为瑞典在引渡与恐怖分子有关的罪犯以及冻结恐怖分子的资产方面没有取得实质性进展。

瑞典和芬兰2022年5月申请加入北约。同年6月，土耳其、瑞典、芬兰签署备忘录，确认土耳其同意支持瑞典和芬兰加入北约，瑞典和芬兰将不支持库尔德工人党、叙利亚库尔德武装“人民保护部队”以及“居伦运动”，并同意解除向土耳其出口国防设备的限制。

按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入北约。

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