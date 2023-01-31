新华社耶路撒冷1月30日电（记者吕迎旭 张天朗）美国国务卿布林肯30日在耶路撒冷呼吁巴以双方采取紧急措施缓解近期的紧张局势，并重申美国支持解决巴以问题的“两国方案”。

布林肯当天在耶路撒冷与以色列总理内塔尼亚胡举行会谈。布林肯在随后举行的联合记者会上说，巴以双方应采取紧急措施缓解紧张局势。应努力创造一个巴以双方都有“安全感”的环境。美国政府支持通过“两国方案”解决巴以问题，建立独立的巴勒斯坦国是一条可行之路。

内塔尼亚胡在记者会上表示，他与布林肯在会谈中讨论了伊朗对地区的威胁，重申以色列将尽一切努力阻止伊朗获得核武器。以色列希望继续推动与阿拉伯国家实现关系正常化进程。布林肯则表示，美国支持以色列与更多阿拉伯国家达成正常化协议，但这不能取代推进以巴问题的解决。

布林肯30日抵达以色列，31日将前往约旦河西岸与巴勒斯坦总统阿巴斯会面。在此之前，他访问了埃及并与埃及总统塞西举行了会谈。

巴以地区紧张局势近期有所加剧。26日，9名巴勒斯坦人在杰宁难民营遭以军枪杀。27日凌晨，数枚火箭弹从加沙地带射向以色列，以军则出动战机轰炸巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带的军事目标。27日晚，一名巴勒斯坦人在东耶路撒冷一犹太人定居点开枪射杀7人。巴勒斯坦宣布停止与以方在安全领域的合作，以色列也宣布一系列针对巴勒斯坦人的惩罚和反制措施。

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