人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

意大利促进南部地区发展

本报记者  谢亚宏
2023年01月31日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近日，意大利参众两院先后批准了政府2023财年预算案，促进意大利南部地区发展是其中一项重要内容。预算案显示，南部地区企业的研发投资和生产设施投资税收减免期限将延续至2023年底，并将从专项基金中划拨14.67亿欧元用于南部地区发展。

　　意大利南部地区指首都罗马以南的行政区域，占意大利国土面积40%左右，人口占全国的约1/3。意大利南部发展长期落后于北部。当前，南部地区经济总量不到意大利全国的1/4，人均国内生产总值仅相当于北部地区的一半左右。南北发展不平衡是意大利面临的一项重要挑战。

　　为缩小南北发展差距，意大利政府采取了一系列措施。早在1950年，意大利就成立了南部基金局，持续加强南部地区公路、铁路等基础设施建设。近年来，为促进南部经济发展，政府为南部地区企业制定税费减免标准，并开展“我留在南方”计划，为在南部地区创业的人士提供最高20万欧元现金补贴。此外，为应对疫情影响，意大利南方和领土凝聚力部发布“南方2030”发展计划，未来10年拟加大对南部地区的财政支持；在为促进疫后经济发展设立的“国家复苏计划”中，与地区发展相关的资金总额达2060亿欧元，政府规定其中用于南部发展的资金比例不得低于40%。

　　南部地区的地方政府也积极扶持创新产业。设在那不勒斯的“科学城”目前已成为支持创新创业的重要平台，旗下的“新钢铁孵化器”是意南部最重要的孵化器机构，每年资助超过70个创新创业项目。目前，那不勒斯所在的坎帕尼亚大区初创企业数量超过1400家，占全意初创企业的近10%。在西西里岛，当地政府建立了“埃特纳谷”工业区，是不少跨国电子及半导体公司的生产厂区所在地。此外，据意大利央行统计，意大利南部的可再生能源发电量在全国占比已从2007年的26%增至目前的40%，其中风电装机容量占比达97%。

　　中意合作也为意大利南部发展增添了新动力。2022年4月，由中企参与的全意首个海上风电项目在南部塔兰托港正式并网发电。该项目总装机容量达30兆瓦，可满足近两万个家庭的用电需求。意大利巴里理工大学能源系统教授阿米兰特表示，该项目对塔兰托的发展非常有利。

　　（本报罗马电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月31日 16 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部