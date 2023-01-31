本报记者 谢亚宏

近日，意大利参众两院先后批准了政府2023财年预算案，促进意大利南部地区发展是其中一项重要内容。预算案显示，南部地区企业的研发投资和生产设施投资税收减免期限将延续至2023年底，并将从专项基金中划拨14.67亿欧元用于南部地区发展。

意大利南部地区指首都罗马以南的行政区域，占意大利国土面积40%左右，人口占全国的约1/3。意大利南部发展长期落后于北部。当前，南部地区经济总量不到意大利全国的1/4，人均国内生产总值仅相当于北部地区的一半左右。南北发展不平衡是意大利面临的一项重要挑战。

为缩小南北发展差距，意大利政府采取了一系列措施。早在1950年，意大利就成立了南部基金局，持续加强南部地区公路、铁路等基础设施建设。近年来，为促进南部经济发展，政府为南部地区企业制定税费减免标准，并开展“我留在南方”计划，为在南部地区创业的人士提供最高20万欧元现金补贴。此外，为应对疫情影响，意大利南方和领土凝聚力部发布“南方2030”发展计划，未来10年拟加大对南部地区的财政支持；在为促进疫后经济发展设立的“国家复苏计划”中，与地区发展相关的资金总额达2060亿欧元，政府规定其中用于南部发展的资金比例不得低于40%。

南部地区的地方政府也积极扶持创新产业。设在那不勒斯的“科学城”目前已成为支持创新创业的重要平台，旗下的“新钢铁孵化器”是意南部最重要的孵化器机构，每年资助超过70个创新创业项目。目前，那不勒斯所在的坎帕尼亚大区初创企业数量超过1400家，占全意初创企业的近10%。在西西里岛，当地政府建立了“埃特纳谷”工业区，是不少跨国电子及半导体公司的生产厂区所在地。此外，据意大利央行统计，意大利南部的可再生能源发电量在全国占比已从2007年的26%增至目前的40%，其中风电装机容量占比达97%。

中意合作也为意大利南部发展增添了新动力。2022年4月，由中企参与的全意首个海上风电项目在南部塔兰托港正式并网发电。该项目总装机容量达30兆瓦，可满足近两万个家庭的用电需求。意大利巴里理工大学能源系统教授阿米兰特表示，该项目对塔兰托的发展非常有利。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 16 版）

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