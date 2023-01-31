本报记者 杨 晔

越南统计总局近日公布的数据显示，2022年越南国内生产总值（GDP）首次突破4000亿美元，达4090亿美元，人均GDP约为4110美元，全年经济增速为8.02%，为12年来最大增幅。国际货币基金组织、亚洲开发银行等机构日前上调对越南2023年经济增长预期，认为该国政府采取的一系列促进出口与扩大内需的举措有助于经济复苏。

从行业看，2022年越南农业、工业和建筑业、服务业均实现增长，增幅分别为3.36%、7.78%和9.99%，对GDP增长的贡献率分别达到5.11%、38.24%和56.65%。越南统计总局认为，这表明越南经济结构正不断优化，增长质量持续改善。

出口和投资依然是拉动越南经济增长的重要动力。越南2022年进出口总额超过7300亿美元，创历史新高，并连续7年实现贸易顺差。其中，出口额超10亿美元的商品有36类。越南工贸部介绍，越南积极推动出口商品结构转型，其中制造业产品出口比重持续增加，占比达86%。越南外商投资企业协会副主席阮玉美表示，政府通过灵活有效的宏观调控措施，在确保经济社会稳定的同时，不断改善营商环境，吸引外国投资。2022年该国吸引外国直接投资约277亿美元，到位资金224亿美元，同比增长13.5%，为2018年以来的最高水平。

旅游业复苏、数字经济加快发展成为2022年越南经济的亮点。据越南海关总局统计，自2022年3月以来，该国已接待国外游客366万人次，国内游客数量超过1亿人次。全年旅游市场营收约500万亿越南盾（1元人民币约合3478越南盾），与2019年相比增长66%。2022年越南数字经济规模约1480亿美元，同比增长10%，其中通过数字方式进行的商品交易额约230亿美元，同比增长28%。数字经济迅猛发展正改变越南社会的消费习惯。据越南媒体报道，目前有六成越南民众正在使用或倾向使用网上购物。

为促进经济持续增长，越南政府不久前出台规划，重点发展河内、胡志明市两大城市群，打造老街—河内—海防—广宁与木排—胡志明市—头顿两大经济走廊。同时，继续加大对基础设施领域投资，包括建设南北高速公路、南部重要内水与海港交通一体化扩建升级等多个国家重点项目。

（本报河内电）

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 16 版）

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