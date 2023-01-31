魏 科

世界气象组织日前指出，如果维持现行保护政策，预计到2040年，除南北极之外的全球其他地区的臭氧层将恢复至1980年之前的水平。尽管臭氧层完全恢复尚需时日，但人类已经看到胜利的曙光。

1987年，国际社会签署《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，以加强对消耗臭氧层物质（ODS）的管控，应对臭氧层空洞问题。从1989年起，国际社会每隔4年发布一次全球臭氧层损耗的科学评估报告。根据2022年的第十次评估，自议定书执行以来，全球各个国家和地区通过积极采用替代物等，不断减少臭氧层损耗，ODS总氯浓度已经从1993年峰值3660ppt（干空气中每一万亿个气体分子所含的该种气体分子数）下降了11%以上，总溴浓度也从1999年的22.1ppt下降了15%以上。报告认为，全球逐步淘汰了近99%的禁用消耗臭氧层物质，成功保护了臭氧层，使其显著恢复，并减少了太阳紫外线辐射对人类的危害。

全球逐步淘汰消耗臭氧层化学品的行动，体现了减缓气候变化的努力。大多数ODS都是温室气体，有些还是强温室气体，例如一氟三氯甲烷的全球变暖潜能值达到5160，这意味着其引起的增暖效应是同等质量二氧化碳的5160倍。替代氟利昂的过渡性替代物质含氢氯氟烃和氢氟碳化物也都是强温室气体，国际社会通过《蒙特利尔议定书》北京修正案和基加利修正案，先后对这两种物质制定淘汰时间表，从而实现应对臭氧损耗和全球变暖的协同效应。

全球臭氧层的恢复速度并不均衡，两极地区还需要等待更长时间。据估计，北极和南极臭氧层将分别到2045年和2066年才能恢复到1980年水平。特别是南极臭氧层出现损耗的时间更早，要恢复到臭氧层空洞出现之前的水平起码要到2100年之后。根据美国航空航天局臭氧监测数据，2022年10月5日，南极臭氧层空洞面积依然有2600万平方公里，还处于面积极大的时期。由此可见，有些环境一旦破坏，恢复难度极高。

臭氧层恢复如此慢，主要是因为破坏大气臭氧层的元凶ODS在大气中的平均寿命极长，有的寿命为50年，有的长达100年甚至上千年。尽管全球已经停止生产、销售和使用这些物质，但是之前排放在大气中的还长期存在，在今后相当长时间内还会继续破坏臭氧层。

需要指出的是，臭氧层的恢复涉及大气中很多复杂的物理、化学和动力学过程，具体恢复时间的估算还有一定的不确定性。臭氧层空洞的大小受到火山喷发、厄尔尼诺现象、全球变暖、平流层大气环流变化等不同因素影响，还会出现波动和反复。需要警惕的是，受利益驱使，那些已经被国际社会和各国明令禁止的ODS还可能会被偷偷生产和使用，这需要全社会严格监督。

臭氧层空洞是人类历史上一个重大环境问题，后续补救工作给人类社会带来了深刻启示。环境危机面前没有国家能够独善其身，国际社会共同努力是确保人类安全、健康和福祉的最佳路径。只有坚持人与自然和谐共生的理念，才能呵护好我们赖以生存的地球家园。

（作者为中国科学院大气物理研究所副研究员）

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 16 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)