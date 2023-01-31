本报记者 孙广勇

迎着孟加拉湾的朝霞，孟加拉国单点系泊项目站场罐区施工经理张伟从营地赶到工地。工地上机械轰鸣、车辆穿梭，施工人员忙得热火朝天。孟加拉国1月的气候条件最好，是项目施工的黄金时段。张伟说：“这是我在这里过的第五个春节了。每逢过年，我都会在工地拍拜年视频发给家人。看着由我们自行设计、建造的储罐及建筑拔地而起，我心里倍感自豪。”

孟加拉国目前只有一座炼厂，年处理原油能力为150万吨，因无法满足需求，孟政府计划将其提升至450万吨。目前，该炼厂所需原油全部从国外进口，由大油轮运至孟加拉国近海后，再通过小油轮转运到炼厂码头。为满足炼厂扩产需求，孟政府计划在孟拉加湾东部区域建设单点系泊及输油管道，将大油轮的油直接输送到炼厂。

中石油管道局承建的孟加拉国单点系泊项目是共建“一带一路”在孟加拉国首批落地的重要油气储运项目，于2019年开工。该项目包括建设单点系泊系统、罐区和站场，以及铺设220公里长的海上及陆上输油管道等。项目建成后，可解决10万吨级油轮无法停靠孟加拉国吉大港、必须依靠海上船舶接力运输原油的难题，预计每年可节约运输成本1.28亿美元，提高原油卸载效率约5.5倍。项目也能避免原油泄漏造成的环境污染，减少原油转运成本，对节能环保具有重要意义。

为尽快完成项目，很多中国员工选择春节期间留守孟加拉国。90后技术员高飞说：“很多同事已经有一年多没回家了，今年仍有不少人选择在项目上过年。大伙坚守在海外，是因为肩负使命，要把工程建设好。”

今年春节，项目部的年味特别浓：写春联，剪窗花，看春晚，做年夜饭，开展套圈、抽奖等趣味活动……100多名中国员工和1100多名孟加拉国员工一起庆祝农历兔年新春。

负责物资管理的邢军说：“已经一年多没有回家了，说不想家肯定是假的。能够跟项目上的中孟员工共庆新春，我心里觉得很欣慰。将家人放在心上，幸福也就萦绕在身边。”

“能够将中国管道安装技术水平提升至新高度，为共建‘一带一路’贡献力量，一切付出都值得。”孟加拉国单点系泊项目经理孙碧君说。

孟加拉国业主和监理方对中国企业的技术实力、施工质量、工作效率和敬业精神予以高度评价，项目受到孟加拉国能矿部和孟主流媒体的关注和点赞。项目孟方经理哈森纳特说，孟加拉国单点系泊项目将为当地带来巨大发展。非常感谢中孟两国建设者的坚守与奉献。

德国监理公司代表托尔凯已经和他口中这支“勤劳、专业、高效的施工队伍”朝夕相伴5年。提起中方伙伴，他赞不绝口：“疫情期间，中方施工团队先后创造了海陆定向钻穿越和航道后深挖沟两项行业纪录。现在，项目进入收尾阶段，他们放弃了春节假期，兢兢业业地工作。中国工程技术人员的敬业精神值得敬佩！”

（本报达卡电）

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 03 版）

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