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外交部发言人：

推动中瓦全面战略伙伴关系不断迈上更高水平

2023年01月31日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月30日电  （记者曹师韵）外交部发言人毛宁30日表示，中方将继续秉持真实亲诚理念，推动中瓦全面战略伙伴关系不断迈上更高水平，更好造福两国人民。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，近日，瓦努阿图外长纳帕特发表题为《瓦中关系健康繁荣》的声明，高度评价瓦中关系，表示瓦坚定奉行一个中国政策，中国是瓦实现发展目标的重要合作伙伴，是永远被珍视的朋友。中方对此有何评论？

　　毛宁表示，中方欢迎纳帕特外长发表的关于中瓦关系的声明。据了解，这是纳帕特外长去年11月就任以来发表的首份关于双边关系的声明，体现了瓦方对发展对华关系的高度重视。瓦方声明表示，中国是瓦努阿图重要且受人尊敬的伙伴，是永远被珍视的朋友。瓦政府致力于推进同中国强劲的外交关系，坚定奉行一个中国政策。

　　毛宁说，多年来，中国作为负责任的发展中大国，坚持推动构建人类命运共同体，在平等相待、相互尊重、合作共赢、开放包容的原则基础上同瓦努阿图等太平洋岛国开展合作，共享中国发展红利，给岛国人民带来实实在在的福祉。

　　“瓦方发表的声明也充分说明，中国真心实意帮助岛国发展，得到岛国政府和人民的衷心欢迎。”毛宁说，中方将继续秉持真实亲诚理念，推动中瓦全面战略伙伴关系不断迈上更高水平，更好造福两国人民。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月31日 03 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

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