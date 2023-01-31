本报北京1月30日电 （记者曹师韵）外交部发言人毛宁30日表示，今年春节，世界看到了一个活力满满、喜气洋洋的中国。无论是旅游热还是消费潮，都让各国人民感受到中国经济复苏的强劲动力和中国经济向好的世界意义。

毛宁在当日例行记者会上回答相关提问时说，据统计，今年春节期间，全国出入境人员超287万人次，日均41万人次，较去年春节同期增长120.5%。中国游客出境游整体订单同比增长640%，跨境机票订单增长4倍以上。各国热烈欢迎中国游客。瑞士滑雪胜地少女峰在缆车起始站布置了中国兔年装饰和传统红灯笼，印度尼西亚巴厘岛机场在大年初一准备了具有中国特色的舞狮表演，马尔代夫维拉纳国际机场安排了隆重的“水门礼”，泰国副总理亲赴机场迎接中国游客，菲律宾旅游部长感谢中国将菲律宾列为首批恢复出境团队游目的地之一，表示将以开放姿态欢迎中国朋友。

“今年春节，世界看到了一个活力满满、喜气洋洋的中国。”毛宁说，春节期间中国国内游超3亿人次，春节档电影票房突破67亿元，观影人次达1.29亿。

她说，无论是旅游热还是消费潮，都体现出中国人民对美好生活的向往和对国家发展的信心，也让各国人民感受到中国经济复苏的强劲动力和中国经济向好的世界意义。

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 03 版）

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