新华社北京1月30日电 1月30日，外交部长秦刚分别同荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉、沙特外交大臣费萨尔、阿根廷外长卡菲耶罗通电话。

秦刚表示，中方期待同荷方携手努力，落实好两国领导人重要共识，加强各层级交往，使开放务实的中荷全面合作伙伴关系不断取得新进展。中方愿同荷方加强气变等多边领域合作，共同维护开放而非分裂、有序而非混乱的国际贸易环境。

秦刚说，习近平主席不久前出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问取得圆满成功。中方愿同沙方一道落实好峰会成果，推动中沙、中海、中阿关系迈上新台阶，构建面向新时代的中阿命运共同体，加强中海战略伙伴关系，更好维护广大发展中国家共同利益，维护不干涉内政等国际关系基本准则。

秦刚表示，中国和阿根廷是好朋友、好伙伴，中方愿同阿方一道，落实好两国元首重要共识，传承发扬中阿相互尊重、平等相待、合作共赢的优良传统，推动中阿全面战略伙伴关系取得更大发展。中方将一如既往支持阿方维护国家主权和领土完整。双方要推进高质量共建“一带一路”。中方支持阿方在国际和地区事务中发挥更大作用。

三国外长表示愿同中方加强各层级交往和各领域合作，共同落实好领导人达成的重要共识，推动双边关系迈向更高水平。中荷双方还就日本政府决定向海洋排放核污染水问题交换了意见，一致认为此举事关人类健康和海洋环境，同意继续保持沟通。

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 03 版）

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