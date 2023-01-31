新华社北京1月30日电 1月30日，外交部长秦刚同沙特外交大臣费萨尔通电话。

秦刚说，习近平主席不久前出席首届中阿峰会、中海峰会并对沙特进行国事访问取得圆满成功，成为中阿、中海、中沙关系史上新的里程碑。中方愿同沙方一道落实好“三环峰会”成果，推动中沙、中海、中阿关系迈上新台阶。

秦刚表示，中方高度赞赏沙方在涉及中方核心利益问题上一贯予以中方坚定支持，愿同沙方一道，维护不干涉内政等国际关系基本准则。双方要进一步扩大经贸、能源、基建、投资、金融、高科技等领域合作，增进沟通协作，全力构建面向新时代的中阿命运共同体，不断加强中海战略伙伴关系，尽早建成中海自贸区。中方愿同沙方加强在地区和国际事务中的协调配合，共同促进地区和平稳定，更好维护广大发展中国家共同利益。

费萨尔表示，沙方把对华关系作为对外关系的重要基石，愿同中方一道落实“三环峰会”成果，采取共同行动，深化各领域合作，推动沙中全面战略伙伴关系进一步发展，维护好两国共同利益。沙方完全坚持一个中国原则，坚定反对将人权问题政治化，愿同中方加强沟通协调，共同维护不干涉内政原则。

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