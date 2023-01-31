新华社北京1月30日电 1月30日，外交部长秦刚同荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉通电话。

秦刚说，中方期待同荷方携手努力，落实好两国领导人重要共识，加强各层级交往，使中荷关系不断取得新进展。“开放务实”是中荷关系的最大特色。中国正在加快推进高质量发展和高水平对外开放，这将为中荷合作带来更大机遇。中方愿同荷方加强多边领域合作，共同支持《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得积极成果，共同维护国际产业链供应链稳定，维护开放而非分裂、有序而非混乱的国际贸易环境。

胡克斯特拉表示，荷方愿同中方密切各层级交往，深化经贸、军控、防扩散、应对气候变化等领域合作，推动两国开放务实的全面合作伙伴关系不断发展。荷方将继续以负责任方式处理对华经贸事宜。

荷方邀请中方出席荷联合主办的水促进可持续发展会议，中方表示将派高级别代表出席。双方还就日本政府决定向海洋排放核污染水问题交换了意见，一致认为此举事关人类健康和海洋环境，同意继续保持沟通。

双方还就乌克兰问题交换了意见，秦重申中方将与有关各方一道劝和促谈。

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