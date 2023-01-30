新华社华盛顿1月30日电（记者孙丁）近期围绕美国总统拜登的“密件门”风波越闹越大，被同沸沸扬扬的前总统特朗普“泄密案”相提并论。此外，一名前副总统受到波及、多名前总统被迫自查。

风波之下，美国民主党和共和党阵营各执一词，事实真相扑朔迷离，犹如“罗生门”，但此事却撕开华盛顿的政治内幕，透出另一个真相——在华盛顿，这些事情看穿了就是党争。

拜登和特朗普会被起诉吗？

美国《总统档案法》规定，美国总统和副总统任内所有文件须留存，并在卸任时交由国家档案和记录管理局管理。

自去年11月起，拜登昔日所用的办公室和私宅内发现机密文件，拜登方面通报司法部。而联邦调查局近日又在其私宅发现更多机密文件。这些文件出自拜登担任参议员和副总统时期。

拜登的“密件门”很难不令人联想到前任总统特朗普。去年夏天，联邦调查局搜查特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园，发现约100份属于机密的文件，一些甚至被标注为“最高机密”。这是美国历史上第一次前总统因为刑事调查而导致住所被突击搜查。搜查令所列举可能的刑事犯罪行为包括处理联邦政府文件不当、妨碍司法和传输国防情报。相关罪名如果成立可导致罚款或监禁。

这是2022年8月26日拍摄的美国联邦调查局申请搜查前总统特朗普住所海湖庄园时向法院提交书面证词的部分内容。新华社记者刘杰摄

老布什政府时期美国司法部副部长唐纳德·艾尔等法律界人士在《大西洋月刊》刊发的联名文章中分析，按照已知事实，尚无证据显示拜登隐瞒、试图妨碍或阻挠任何联邦事务合规管理，而特朗普则涉嫌妨碍或阻挠联邦政府调查。

美国擅长处理国家安全案件的律师布拉德利·莫斯认为，这类机密文件不应该出现在未经授权的地方，这违反安全政策，对国家安全构成威胁。

美国洛约拉马里蒙特大学法学院教授杰茜卡·莱文森认为，按照司法部既定政策和已知事实，拜登在任内不会面临刑事起诉，卸任后也不太可能被起诉，而特朗普面临刑事指控风险。

过去一周，风波持续发酵。特朗普时期的副总统彭斯家中也发现机密文件，他已主动上报并表态配合调查。美国国家档案和记录管理局随后通知以往6任总统及副总统自查相关问题，前总统奥巴马等方面的代表已纷纷表示自家“没问题”。

“密件门”可影响总统选举？

对拜登和民主党阵营来说，“密件门”显然不是好消息。

一来，在激烈党争中授人以柄。

随着“分裂的国会”开幕，可以预见拜登政府未来两年将面临更激烈党争。共和党重夺众议院，此前就已放风要对拜登政府及其家庭成员展开调查，“密件门”此时浮出水面，众议院司法委员会、监督和问责委员会已分别就此展开调查。

众议院司法委员会主席、共和党议员吉姆·乔丹将拜登的“密件门”与特朗普的“泄密案”相提并论，指责美国司法部“双重标准”以及白宫虚伪、不透明。

共和党人抱怨特朗普与拜登受到区别对待。比如，海湖庄园遭联邦调查局突击搜查，而拜登的“密件”最初由白宫法律顾问办公室牵头寻找。共和党人还质疑，拜登方面去年11月中期选举前夕就知道存在“密件门”，向相关机构上报，却没有公开，而在中期选举结束后特朗普宣布参选2024年总统大选之际，司法部就指派特别检察官调查特朗普“泄密案”同国会大厦骚乱事件的关联。

这是1月3日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

二来，失去反制特朗普的利器。

过去半年来，民主党阵营对特朗普的“泄密案”没少发力，施压司法部加大调查甚至提出指控。而如今拜登“密件门”曝出，民主党旋即失去“道德制高点”。

特朗普此前一直否认自己存在任何不当行为，称所有文件都解密过了，抨击民主党利用司法部对他进行“政治迫害”。

有分析认为，拜登在民主党内地位巩固，原本宣布竞选连任蓄势待发。然而，如前总统克林顿的政治顾问道格拉斯·舍恩所言，“密件门”增添不确定性，在日益极化和分裂的美国给拜登政府带来严峻挑战。

拜登“密件门”再次映射出美国民意撕裂的严重性。美国昆尼皮亚克大学近期一项民意调查结果显示，约六成受访者认为拜登处理机密文件不当。其中，62%共和党人认为拜登应面临刑事指控，但只有7%民主党人这样想。（编辑：孙浩、王丰丰、王科文）

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