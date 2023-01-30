新华社法兰克福1月30日电 专访：看好具有强大驱动力和韧性的中国经济增长前景——访德国法兰克福金融与管理学院教授勒歇尔

新华社记者单玮怡

德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔日前接受新华社记者专访时表示，中国经济具有强大驱动力和韧性，他对中国经济增长前景“很乐观”。

勒歇尔说，随着中国优化调整防疫政策，经济增长内生动力增强，2023年中国经济增速有望达到5%甚至更高。他认为，中国经济将从第二季度开始稳步上升，下半年增速将更快。

勒歇尔认为，随着疫情防控政策不断优化，消费者对经济前景信心增强，消费将进一步回暖，市场活力增强，他对中国经济发展前景“很乐观”。“中国经济具有强大驱动力和韧性，主要在于中国市场的蓬勃活力和各国企业对中国的商业信心高涨。”

勒歇尔指出，中国的财政和货币政策有望继续为经济恢复提供有力支持，政府推出多种举措提振经济、促进创新和完善基础设施，成效将逐步显现。中国的通胀水平相对较低，货币政策有回旋余地。

西门子、巴斯夫、博世等八家德国大型跨国企业首席执行官日前在《法兰克福汇报》共同撰写文章。文章表示：“我们坚信中国经济会保持基本的增长动力。”

德国宝马集团董事长奥利弗·齐普策表示，中国的市场和创新能力对宝马来说必不可少，宝马将继续深化对华合作。“我们认为跟中国合作更重要”。

勒歇尔说，外国企业也从中国市场和发展前景中看到巨大商机。例如，德国博世集团近期宣布投资超10亿美元在苏州设立新基地，体现出企业对中国商业环境非常信任。“不仅是博世集团，许多企业也对扩大在华投资兴趣高涨”。

勒歇尔表示，中国是全球第一贸易大国，为全球经济复苏持续贡献强大动能。同时，中国是全球产业链的关键一环，中国发展向好推动全球产业链供应链恢复稳定畅通。

勒歇尔认为，随着全球经济从地缘政治、能源危机等冲击中缓慢复苏，全球供应链问题在中国的助力下逐步改善，商品和服务供应效率提升，抑制全球通胀，对西方经济体同样带来积极影响。

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