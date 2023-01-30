1月24日，警方在美国加利福尼亚州旧金山湾区半月湾市抓获犯罪嫌疑人的警局旁设立警戒线。（新华社记者吴晓凌摄）

新华社北京1月30日电 2023年第一个月还没过去，美国加利福尼亚州8天内发生了4起群体性枪击事件：

28日，洛杉矶县比弗利山庄附近一处住宅发生枪击，造成至少3死4伤。

23日，旧金山湾区半月湾市发生枪击，7死1伤。

21日，洛杉矶县蒙特雷帕克市一个舞厅发生枪击，11死9伤。

16日，维塞利亚市以东戈申镇一处住宅发生枪击，6人死亡，包括一名17岁女子和她6个月大的孩子。

1月27日，人们在美国加利福尼亚州半月湾市举行的守夜活动中哀悼枪击事件遇难者。（新华社记者吴晓凌摄）

美国“枪支暴力档案”网站29日更新的数据显示，全美今年已发生44起群体性枪击事件，是这一独立机构2014年开始收集发布这类数据以来同期最高纪录。

按照美国媒体广为采用的“枪支暴力档案”网站定义，群体性枪击是指造成枪手以外至少4人死伤的枪击事件。据该网站记录，美国2022年发生的群体性枪击事件连续第三年超过600起。

美联社评论，群体性枪击事件在美国各地频繁发生，令民众惴惴不安，却没能触动政府官员团结应对。每次枪击似乎都在扩大各州涉枪政策分歧。

科罗拉多州科罗拉多斯普林斯市一家夜店去年11月发生枪击事件，造成5死19伤。幸存者之一、夜店酒保迈克尔·安德森说，群体性枪击在美国“一而再、再而三发生”，而政府在遏制枪支暴力方面“一事无成”。

约翰斯·霍普金斯大学枪支暴力解决方案中心教授丹尼尔·韦伯斯特说：“没人想看到生命逝去的悲剧发生，但如何看待问题以及如何应对问题，差别甚大。”

民主党主政的州枪支法律一般相对严格，属地内发生群体性枪击事件后，州议会和政府往往会进一步收紧枪支管控政策。而在由共和党主导立法部门的州，即使发生严重枪击事件，也似乎无法触发出台控枪措施。共和党人一般认定问题在于持枪施暴者、而不在枪支本身。

随着越来越多社区因枪击惨剧陷入伤痛，美国多州开始着手立法控枪，虽已草拟大量控枪相关议案，却缺乏共识。

去年5月24日，一名18岁男子持半自动步枪闯入得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学，枪杀19名学童和两名教师。代表选区覆盖尤瓦尔迪的得州参议员、民主党人罗兰·古铁雷斯几天前主持一场记者会，遇难者家属在会上恳请州议会把合法购买半自动武器的年龄下限由18岁上调至21岁。

痛失10岁儿子的费利西娅·马丁内斯在记者会上说，相关法律需要“在今天作出改变，而不是明天”。

然而，这名母亲的呼声恐怕难以实现。得州众议院由共和党人掌控，共和党籍州长格雷格·阿博特先前说，上调合法购买半自动步枪的年龄下限“违反宪法”。

在俄克拉何马州，虽已发生多起群体性枪击，一些共和党籍议员却打算推动放松枪械管控。州众议员、共和党人吉姆·奥尔森已起草议案，寻求降低合法购枪年龄下限，称这是“宪法权利”。

民主党主政州对同类事件的反应大为不同。去年5月14日，一名18岁白人男子持半自动步枪在纽约州布法罗市一家超市开枪，造成10人死亡、3人受伤，其中11人是非洲裔。事发一个月内，纽约州出台法律，禁止21岁以下人员购买半自动步枪。（陈丹）

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