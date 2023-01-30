↑1月27日晚，人们在美国加利福尼亚州半月湾市为枪击事件遇难者哀悼守夜。

根据美国“枪支暴力档案”网站1月29日更新的数据显示，全美今年已发生44起大规模枪击事件，是这一独立机构2014年开始收集发布这类数据以来同期最高纪录。

当地时间1月21日夜，对美国加利福尼亚州洛杉矶县蒙特雷帕克市不少亚裔居民来说，原本应欢庆一堂的除夕之夜，却成了亲历枪击惨剧的不眠之夜。警方确认，这次发生在蒙特雷帕克市一家舞厅的枪击案，导致11人死亡，9人受伤，枪手在22日上午与警察对峙后饮弹自尽。

↑1月22日凌晨，警察在蒙特雷帕克市的枪击事件现场工作。

↑1月22日，在蒙特雷帕克市政厅，洛杉矶县警方确认枪击案的男性嫌疑人在与警察对峙后自杀身亡。

这只是发生在2023年第一个月之内的众多起枪击案之一。造成重大伤亡、震惊全美的枪击案，似乎在新年刚刚开始的时候就成为了人们心中难以抹去的悲伤底色。

1月4日，犹他州南部小城伊诺克发生一起枪击惨案，一家8口丧生，包括5名未成年人；

1月16日凌晨，加利福尼亚州中部一处住宅发生枪击，导致6人死亡，包括一名母亲和她6个月大的婴儿；

1月23日，旧金山湾区半月湾市发生枪击事件，造成7人死亡、1人受伤；同样是23日，奥克兰市发生枪击事件，造成1人死亡、7人受伤……

↑1月23日，执法人员在半月湾市枪击事件现场调查。

1月23日夜，数百名洛杉矶民众聚集在蒙特雷帕克市政厅前，为枪击事件遇难者举行烛光悼念会。

“为何枪击惨剧不断重复？！”教育工作者保罗·帕迪拉愤怒地质问。这一问，喷涌的是抗议者的愤怒，更是遇难者亲人的哀嚎。

美国的电视观众也许记得，去年12月17日傍晚，佐治亚州亚特兰大市一处公寓枪击事件造成5名未成年人中枪、2人死亡，16岁死者贾斯廷·鲍威尔的母亲娜塔莎在镜头前哭得不能自已，“离开孩子我活不下去，我不知道自己该怎么办“。

然而，导致4人以上死伤的群体性枪击事件在美国时常发生，家庭群体性枪击事件也已成为令人不安的悲剧。正如弗吉尼亚州参议员路易丝·卢卡斯所说，由于美国的枪支暴力“流行病”，太多家庭的感恩节和圣诞节餐桌上出现了空椅子。

↑2018年3月13日，7000双代表自2012年美国康涅狄格州桑迪胡克小学枪击案以来枪击事件中遇难儿童的鞋子摆放在华盛顿国会山前的草坪上。

节日，本是团圆的时刻，这是何等的悲伤！“为何枪击惨剧不断重复？！”这一声质问是何等的悲愤……

除悼念活动之外，重大枪击惨案后，美国各地总会掀起又一轮反枪支暴力的抗议活动，而抗议的焦点之一就是美国政客的长期不作为，以及枪支利益集团通过“金元政治”对控枪立法的拦截。然而2022年6月，“千呼万唤始出来”的枪支安全改革立法妥协性方案，既没有禁售攻击性武器以及高容量弹匣，也没有要求普遍加强购枪者背景审查，更没有提出如何解决美国民间枪支弹药泛滥的问题……

↑2022年6月6日，学生们身穿防弹衣在华盛顿的国会大厦前参加名为“不要回避”的抗议活动，呼吁立法机构正视美国枪击案频发的社会问题，要求加强枪支管控立法。

↑2022年8月27日，人们在得克萨斯州奥斯汀参加集会呼吁控枪。

↑这是2022年6月6日在华盛顿纪念碑附近拍摄的由绢花组成的“全美枪支暴力纪念碑”。组织者在这里放置了4.5万朵绢花，以悼念美国枪支受害者，展示枪患之重，要求华盛顿停止不作为。

1月24日，美国哥伦比亚广播公司新闻网站报道一起特别的枪击案：堪萨斯州一名叫约瑟夫·奥斯汀·史密斯男子21日与朋友开车外出打猎途中，随行的一只狗踩到放在汽车后座上一支步枪的扳机，史密斯被当场射杀。

这起意外让人唏嘘不已，枪响之后的悲伤撕心裂肺，这一切难道无解？

美国人口约3.3亿，民间枪支保有量逾4亿支。“枪支暴力档案”网站数据显示，去年美国超过4万人死于枪支暴力，包括1600多名未成年人。

↑2017年10月4日，拉斯维加斯的一家枪械商店内，枪支弹药、枪周边用品、枪文化衍生品等应有尽有。

1月23日夜，美国加利福尼亚州蒙特雷帕克市政厅前，点点烛光摇曳，弥漫着哀伤和愤怒。一块写着“问题在于枪支”字样的红色标语牌格外醒目↓

那么问题来了，问题真的是“在于枪支”吗？

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