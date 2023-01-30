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通讯：“泰”开心——泰国盼中国游客回归为旅游业复苏添活力

2023年01月30日10:55 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷1月30日电 通讯：“泰”开心——泰国盼中国游客回归为旅游业复苏添活力

　　新华社记者王亚光 郭鑫惠

　　“这是新冠疫情后第一次出国旅游，非常兴奋，也非常开心，来的路上一切顺利，到泰国后处处都能感受到当地人的热情和对中国人的欢迎。”正在泰国旅行的中国游客刘玲玲兴奋地告诉新华社记者。刘玲玲一家四口来自武汉，今年选择在泰国度过中国农历春节。

　　随着中国不断优化疫情防控政策、有序恢复公民出境旅游，泰国水清沙白的海滩、华丽辉煌的寺庙、现代时尚的购物中心正迎来中国游客回归。

　　春节期间，泰国首都曼谷唐人街张灯结彩，节日气氛浓厚。曼谷几大购物中心的春节装饰也各具特色，吸引众多游客拍照留念。除了曼谷，普吉、北榄、宋卡和叻武里等多地也举办了春节庆祝活动。

　　“每年春节都是旅游旺季。中国游客一直是我们的主要客源。今年中国游客回归了，我们为春节做了充足的准备，相信今年生意能恢复到疫情前。”曼谷唐人街一家酒店的厨师纳塔蓬说。

　　旅游业是泰国支柱产业之一，而中国游客是泰国旅游业的重要客源。疫情暴发之前，中国游客占泰国全年入境游客总数逾四分之一。然而，疫情给旅游业造成了巨大冲击，泰国经济和就业承受巨大压力。相关从业者期盼更多中国游客回归，为旅游业和经济复苏增添动力。

　　本月9日，泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷等官员专程前往机场，打出“中泰一家亲”标语，为中国优化出入境防疫政策后首批抵达泰国的旅客送上鲜花和纪念品。

　　“经历疫情后，我们更加意识到中国游客的重要性。”泰中旅游总商会副理事长差那班在接受新华社记者专访时说，中国游客为泰国经济、社会注入了活力。如今中国游客的回归是“大好喜事”，旅游和服务机构正在做各方面准备，包括精耕细分市场、提升产品品质和服务质量、提升服务人员服务水平等。

　　差那班预计，后续还会有更多中国游客赴泰旅游观光。

　　按泰国政府估算，今年将会有700万至1000万中国游客入境。泰国央行货币政策委员会25日发布报告指出，随着中国游客回归，泰国旅游业将呈现加快复苏态势，而旅游业和居民消费的持续恢复将支撑泰国经济增长。

(责编：崔越、高歌)

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