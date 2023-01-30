新华社华盛顿1月29日电 美国田纳西孟菲斯市日前公布非洲裔男子泰尔·尼科尔斯被警察殴打的视频，尼科尔斯最终不幸身亡。事件在美国多地引发示威活动，抗议美国警察暴力执法这一顽疾。

在事发地孟菲斯市，抗议者聚集在市中心一处公园，随后在高速公路上游行示威，有人手持“为泰尔伸张正义”“警察谋杀 事关重大”等标语，有人呼喊口号。

在美国首都华盛顿，以及纽约、费城、芝加哥、底特律、亚特兰大、西雅图、洛杉矶等主要城市，也出现集会或示威活动。示威者在华盛顿市中心多个地点集会抗议，谴责警察暴力执法，呼吁美国进行警务改革。

据孟菲斯市警方此前通报，尼科尔斯29岁。1月7日20时30分左右，他因被怀疑危险驾驶遭警察拦停。双方随后发生冲突，尼科尔斯试图逃跑。警察追上他后试图实施逮捕，双方再次发生冲突。

尼科尔斯被逮捕后反映自己呼吸困难，随后被送往医院救治。1月10日，尼科尔斯因伤势过重不治身亡。

孟菲斯市当局于1月27日晚公布事发时的视频记录。画面显示，几名警察在制伏尼科尔斯的过程中对他拳打脚踢，还有人使用警棍对其进行殴打。记录音频显示，尼科尔斯一度连续呼喊“母亲”，声音痛苦嘶哑。

5名涉事警察均为非洲裔，已被孟菲斯市警察局开除，并因二级谋杀、故意伤害等指控被拘留。他们将于2月中旬被传讯。

田纳西州调查部门正在对此案进行调查。此外，美国检察官办公室也连同联邦调查局孟菲斯市分局和美国司法部民权司，对事件展开调查。

美国总统拜登发表声明说，看到尼科尔斯遭殴打的视频，他感到愤怒和痛苦。他说，美国黑人等族裔每天都要经历这样的恐惧、创伤等。副总统哈里斯表示，现在必须解决美国警察行为不当和过度使用武力的顽疾。

美国民权律师本·克伦普在社交媒体上说，尼科尔斯遭殴打致死令人心碎，人们不想看到美国再出现另一个“泰尔·尼科尔斯”，现在就需要改革（警务制度）。

长期以来，美国警察因暴力执法和种族歧视问题备受诟病。美国“警察暴力地图”网站数据显示，2022年，美国警察打死1186人，其中非洲裔占26%，而非洲裔在美国总人口中仅占13%。

2020年5月25日，46岁的非洲裔男子乔治·弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市被逮捕时遭白人警察跪压颈部9分29秒后死亡。

弗洛伊德之死曾在全美各地引发长时间、大规模反警察暴力执法和抗议种族歧视示威活动。（记者：孙丁、胡友松；剪辑：孙硕；编辑：马骁、王丰丰）

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(责编：崔越、高歌)