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祖国的慰问温暖海外游子心

高文成
2023年01月30日08:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新春来临，普天同庆。海外游子虽然身处异国他乡，但同样期盼共享传统佳节的温暖和喜悦。连日来，中国驻外使领馆纷纷开展“温暖迎春”慰问活动，送上“春节包”、办起联欢会，浓浓的年味慰藉海外游子心。

　　使领馆精心准备“春节包”，传递来自祖国的关爱与温暖。防疫物资、家乡食品、春联、福字……包裹里品种丰富的物资，承载祖国满满的挂念。不少华侨华人录制开箱视频，在社交平台上展示收获的关怀，喜悦之情溢于言表。

　　不少使领馆“打开大门”，办起了多姿多彩的线下庆祝活动。歌舞表演、功夫展示、戏曲唱段……好戏连台，海外同胞纷纷感叹“仿佛回到了祖国”。活动现场最活跃、最兴奋的莫过于小朋友，他们或出生在海外，或常年生活在海外，难得体会原汁原味的中华文化。部分使领馆专门设置中国文化体验展台，吸引小朋友学习剪纸、画京剧脸谱、写毛笔字；还有的使领馆专门给小朋友准备了熊猫玩偶等特色礼品，让他们爱不释手。

　　在使领馆开展的“温暖迎春”慰问活动中，一些使领馆工作人员长途驱车，为距离较远的同胞提供异地办证和咨询服务。这样的实践印证了中国外交始终保持人民外交本色。过去一年，使领馆为生活工作在180个国家的460多万中国公民接种疫苗；外交部“12308”领事保护热线24小时运转，全年受理求助来电近50万通；着力打造“智慧领事平台”，不断创新云端办照、视频公证、在线预约、移动支付等便民措施，努力让海外同胞少跑腿、多办事。

　　收获祖国的温暖关怀，海外同胞回馈的是拳拳爱国心、殷殷报国情。他们中有援外人员，为当地人问诊看病、传授技术，成为中国大国担当的有力注脚；他们中有中资企业员工，坚守工作岗位，全力保障项目推进，用中国速度、中国质量诠释合作共赢；他们中有孔子学院中方教师，利用一方讲台，传播中华文化，为中外民心相通搭桥铺路；他们中有海外留学生，身在异国求学，心系祖国发展，立志学好本领奉献祖国。

　　新年新气象。祖国的关怀温暖人心、催人奋进，将激励海外中华儿女继续讲好中国故事、弘扬中华文化、深化中外友好。他们的步伐将迈得更加踏实和坚定，因为大家心中都有十足的底气：伟大祖国永远是每一位同胞的坚强后盾。

　　（据新华社电）

(责编：崔越、高歌)

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