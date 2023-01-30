本报记者 高 乔

2023年加拿大华侨华人春晚表演现场。

受访者供图

一名游客在泰国曼谷唐人街展示春节饰品。

拉 亨摄（新华社发）

在马来西亚马六甲州历史城区鸡场街，街道上空高高挂起大红灯笼。

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演员在阿联酋迪拜世博城举行的“欢乐春节”大巡游上表演。

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游客在马来西亚马六甲州历史城区鸡场街合影。

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灯笼挂起来了，春联贴起来了，舞龙舞狮舞起来了。从中国农历腊月到正月，海外华侨华人喜迎新春的活动精彩不断。从大洋彼岸的加拿大，到远隔山海的西班牙，从马来西亚著名的鸡场街，到法国巴黎繁华的美丽城……只要有华侨华人的地方，都洋溢着春节的热闹欢腾。轮番上演的新春活动，传递着华侨华人欢聚一堂的喜悦，也散播着中华文化的魅力。

今年春节，越来越多海外朋友爱上中国“年味儿”。

浓浓中国“年味儿”

在马来西亚马六甲州历史城区鸡场街，一尊高5.3米、宽3.3米、重280公斤的兔子造型吉祥物“兔圆年”吸引游人纷纷驻足合影。街道上空高高挂起的大红灯笼，为街景增添一抹鲜红底色。巨形娘惹灯笼、财神爷塑像、秦淮花灯、贺岁牌坊……满是中国风情的街面装饰，让游客宛如置身中国文化的海洋，“沉浸式”感受中国春节的“年味儿”。

“每逢春节，马来西亚华侨华人都会举办一系列迎新春活动，新春嘉年华更是马六甲州的品牌活动。作为马来西亚知名的历史文化名街，鸡场街也希望通过参与这次活动，用心布置，精心策划，为当地民众营造更好的新春氛围。”中华海外联谊会理事、马来西亚马六甲历史城区鸡场街工委会主席颜天禄在接受本报记者采访时说。

山西刀削面、南昌炒粉、江浙面点、东北烧烤……在法国巴黎美丽城，“烟火气”十足的新春美食节吸引了许多当地市民和游客前来“打卡”。巴黎美丽城是欧洲最热闹的唐人街之一，由法国美丽城联合商会、中法文化传媒协会联合举办的美丽城新春美食节，不仅推出多种多样的中国美食供游客品尝，还在街区准备了舞龙舞狮巡回表演、中国传统文化体验项目等“文化大餐”。

在太平洋彼岸，位于中美洲南部的巴拿马，新春氛围也十分浓厚。从1月20日到22日，巴拿马春晚在巴拿马的3座城市轮番上演。“最受欢迎的节目是醒狮表演，艳丽独特的狮子造型，奔腾跳跃的动作，富有节奏感的配乐，让巴拿马观众非常着迷，不断喝彩！”巴拿马华商总会会长黄伟文告诉本报记者。

在加拿大列治文山市剧场，2023年加拿大华侨华人春晚赢得观众的阵阵掌声。凸显中国文化元素的昆曲《牡丹亭·寻梦》、颇具民族风情的蒙古舞《生命的壮丽》、经典粤语歌曲串烧、中加两国演奏家联袂呈现的大提琴合奏《梁祝》、跨越中西文化的魔术表演等高水准表演，让中加两国的文化元素在晚会中巧妙融合，也给在场的华侨华人和当地民众呈现了一场中西文化交流的视听盛宴。

美国纽约举办的中国民俗文化节，汇集了捏面、串珠、打中国结、画中国画、制作糖画等中国传统手工艺；尼日利亚“欢乐春节”庙会，孩子们认真学习剪纸；阿联酋迪拜的“欢乐春节”花车大巡游，带来热闹非凡的舞龙舞狮、扭秧歌表演……在全球多国，“欢乐春节”的帷幕拉开，各式各样的庆祝春节活动缤纷登场。中国“年味儿”不仅温暖着海外华侨华人的心，也引发了海外朋友对中国春节的浓厚兴趣。

越来越受当地欢迎

“有个观众看完表演跟我说，怎么一转眼，二十几个节目就结束了，太快了，感觉意犹未尽！”加拿大演艺联盟主席、加拿大华侨华人春晚总导演张炜笑着告诉本报记者，春晚现场，观众反响非常热烈。许多观众在演出结束后还久久不愿离去，和自己喜欢的演员合影留念。

在海外许多国家，中国春节已不仅是华侨华人的节日，也是颇受当地社会关注的文化盛事。华侨华人欢度春节的热闹活动，吸引了越来越多当地民众参与，不仅传递着浓浓“中国味”，更成为当地多元文化的重要组成部分。

加拿大华人文化艺术团体联谊会主席张俭告诉本报记者，加拿大华侨华人春晚是获得中国驻多伦多总领馆支持的“欢乐春节”系列庆祝活动的首场演出，也是加拿大演艺联盟今年参与筹办的7场春节演出之一。加拿大多伦多地区有近80万华侨华人、数千个华人社团。每年春节都是华侨华人最期盼的节日，也是庆祝活动最密集的时间。从腊月下旬到元宵节，各式各样的迎春活动层出不穷，既有大型晚会表演，也有巡游表演、庙会、团拜会，还有社区的小型欢聚活动，各类活动每年都要延续近一个月的时间。

“加拿大华侨华人春晚是我们每年的品牌演出，也是在多伦多地区最有影响力的演出之一，几乎每年都是加拿大华人社区迎春活动的‘开门’节目，每年演出都有观众掐着点‘蹲守’购票。”张炜说，晚会最大的亮点体现在节目充分平衡了高艺术水准和观众审美趣味，内容丰富、形式多样，满足了不同族裔、不同年龄、不同阅历观众的欣赏需求，充分体现了加拿大多元文化特色以及中加文化的交流融合。

“每到12月，就会有巴拿马的政府官员和朋友来询问，什么时候举办春节活动？明年是什么生肖年？当地朋友都对中国春节很感兴趣，非常想了解相关的传统文化。”黄伟文说，“往年，巴拿马每年都有超过10万人观看我们的节目，疫情期间，巴拿马春晚转为线上举办，今年是时隔3年再次线下举办，受到的欢迎更加热烈！”

“从腊月开始，马来西亚的老街古巷、中小学校、寺庙庵堂、社区村庄都陆续张灯结彩，文化汇演、团拜活动火热举行，一派春节氛围。”颜天禄兴奋地说。马六甲是马来西亚的历史古都、文化名城，也是华侨华人先辈迁居南洋的重要落脚点。正因如此，马六甲至今保留着浓厚的中华文化底蕴和欢庆春节氛围，鸡场街在春节期间更是人声鼎沸。

在法国，中国春节对当地民众来说也不陌生。中法文化传媒协会会长金丹在接受本报记者采访时介绍，每到春节，法国华侨华人聚居的社区都会举办各色迎春活动，当地大型商超也会推出中国春节相关产品的促销活动。大多数法国民众对多元文化兴趣很浓，愿意到各种庆祝活动“凑凑热闹”，尤其是春节游行表演活动，总能引来许多当地人围观。今年的巴黎美丽城新春美食节，是华侨华人社团首次在巴黎街区举办大型户外美食文化活动。

“游客不仅能近距离感受舞龙舞狮的热闹氛围，还能亲身体验缠花、书法、中国民族舞蹈等中国非遗工艺和传统文化项目，品尝中国各地代表性美食，观看中国各地美食、文旅宣传片，大大拉近了法国游客与中国文化的距离，加深法国朋友对中华文化的认识和理解。”金丹说。

凝聚华侨华人力量

美国广西侨胞联合总会2023年春节联欢晚会上，世界非物质文化遗产习俗“瑶乡油茶”被编成舞蹈，搬上舞台。经过穿着广西民族服装的演员现场调制，热腾腾的油茶温暖了在场旅美侨胞的心。

“有300多名广西籍侨胞冒着小雪来到纽约，与乡亲团聚，有的侨胞从其他州驱车七八个小时专程前来，就是为了喝上一碗暖暖的瑶乡油茶，一解乡愁。”美国广西侨胞联合总会会长韦家伟告诉本报记者，“现场品尝了油茶的美国朋友感觉非常新奇，边喝边称赞，这是广西咖啡。”

一盏热茶，饱含着海外华侨华人对故乡的思念。一台歌舞，散播着中华文化的种子。

“广西人热情好客，以歌会友。广西的原生态产品赢得广泛喜爱。广西是中国面向东盟的前沿和重要窗口，近几年经济发展突飞猛进，既有绿水青山，也有金山银山。”韦家伟说，美国广西侨胞联合总会时刻准备做好广西的民间“形象大使”，为中美经贸文化交流搭建桥梁，也为在美国传播中国传统文化、广西地方特色文化发挥光和热。

对于黄伟文来说，巴拿马春晚是他耕耘17载的心血所在。从2006年至今，他每年筹备巴拿马春晚，亲眼见证了中国春节在巴拿马越来越受欢迎。2021年11月12日，巴拿马政府宣布，从2022年起将中国农历新年定为全国性节日，并将春节庆祝活动融入巴拿马的国际旅游推介计划。

“现在，中国春节是巴拿马家喻户晓的节日。巴拿马春晚受到巴拿马旅游部、文化部等政府机构的支持，规模越来越大，影响力越来越大。越来越多巴拿马民众通过观看春晚，感受中华文化的魅力，与华侨华人一起分享新春的喜悦。”黄伟文说。

“和往年的春节游行表演相比，今年巴黎美丽城新春美食节的内容更丰富了，规模也更大了。为了让大家在海外也能过个年味儿十足的春节，我们参与筹备工作的侨胞都干劲十足！能和这么多当地民众一起感受春节氛围，分享新春喜悦，我们既欣慰又自豪！”作为新春美食节的协办方，法国华二代创业协会会长詹胜洁还带来了海南美食和文旅宣传视频，让更多法国朋友了解宝岛海南。

对于海外华侨华人而言，筹办春节活动是欢度春节的重要方式，也是凝聚华侨华人力量的重要契机。

“我们团队中大部分是华侨华人，平时都有自己的本职工作，也不常相聚。所以，无论是演职人员，还是后台保障人员、义工志愿者，基本是在业余时间参与活动筹备工作，很多时候是靠着传播中华文化的热忱和情怀，不求回报地付出时间和精力。但所有人都非常积极，对自己负责的工作有很强的责任感。”在张炜看来，春节期间筹办各色活动已成日常，让他非常感动的是团队成员的努力付出。“春节活动成为我们聚在一起的契机和动力，让我们分享着共同的文化爱好和艺术理念，形成了一股华侨华人群体特有的强大凝聚力。”他说。

颜天禄介绍，一直以来，马来西亚华侨华人对当地春节活动都给予了大力支持，有的斥资赞助，有的义务参与筹备，有的动员亲友一起参加。“春节庆祝活动凝聚了华侨华人在海外坚持传承、传播中华文化的热诚之心。”他说。

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