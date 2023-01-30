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驻美使馆与美国艺术博物馆举行2023年“欢乐春节”活动

2023年01月30日08:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿1月29日电 （记者李志伟）当地时间1月28日，中国驻美国大使馆临时代办徐学渊出席史密森学会美国艺术博物馆举办的“欢乐春节”家庭日活动，为美民众送上兔年问候和祝福。当天活动吸引逾万名美民众参与。

徐学渊在开幕致辞中表示，很高兴看到美国艺术博物馆与中国驻美使馆第九次合作举办新春佳节庆祝活动。这是疫情发生以来首次恢复举办线下活动，受邀参加的旅美艺术家和当地文化机构将开展文艺演出、非遗手工艺展示等丰富多彩项目，相信一定能让观众生动感受农历新年节庆氛围，并进一步增加对中华文化的了解和喜爱。她说，希望现场观众能更多尝试和体验中国春节习俗和文化底蕴，亲身感受文化多样性的独特魅力。

美国艺术博物馆馆长斯蒂碧施致辞感谢中国驻美使馆再次与博物馆携手举办农历新年家庭日活动，期待双方未来更加紧密合作，推出更多面向美民众的文化体验活动。

当天，美国艺术博物馆活动大厅充满了浓浓的中国春节氛围，各处装饰着红灯笼、中国结、窗花、“欢乐春节”生肖兔海报等中国元素。应驻美使馆和博物馆邀请，当地艺术家进行了精彩纷呈的展演活动。当地华人文化团体带来了舞狮、中国民族舞、抖空竹等演出。在活动区，美国观众能够体验泥塑、国画、年画拓印、书法、国产电子游戏等项目。

(责编：刘叶婷、常红)

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