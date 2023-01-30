商场内的春节庆祝电子屏海报。马耳他中国文化中心供图

人民网罗马1月29日电 （记者谢亚宏）1月28日，马耳他中国文化中心与马最大购物中心“the Point”共同主办的“欢乐春节·走进商场过大年”活动闪亮登场。

商场巨型电子屏上闪耀的中国兔年新春海报与中国春节装饰交辉相映，活动现场热闹非凡。马耳他中国文化中心设置的中国文化体验摊位前人头攒动。中心设置的“中国灯笼手工作坊”座无虚席，一盏盏精致的中国灯笼活灵活现。中心邀请的华人艺术家则指导小朋友们共画玉兔，喜迎新春。中心还以幸运抽奖的方式给前来体验中国春节的民众送出欢乐春节吉祥物、新年贺卡等礼物，送上新春祝福。活泼可爱的兔年春节吉祥物最为吸睛，中奖者每每在人群之中引起阵阵惊呼与喝彩。中国美食、传统服饰快闪、武术表演、舞龙舞狮等活动穿插其中，为当地群众营造了浓郁的中国年味。

华人艺术家与小朋友共画玉兔。马耳他中国文化中心供图

米歇尔·苏尔塔纳特地来到中心摊位前告诉工作人员，她刚观看了欢乐春节中国电影节的所有5部影片，今天特地来商场再次感受中国春节文化，非常兴奋。

刚从中国回马耳他休假的马耳他中学生谢宏美（Jeremy Azzopardi）也带着家人一起来到商场，体验马耳他的中国春节庆祝活动，他高兴地表示这里的活动非常丰富、有特色，即使回到马耳他也没有错过中国春节。

谢丽·克里斯汀和孩子在参加完活动后激动地对工作人员说道，她曾经去过中国，自己深深被中国丰富多彩的文化所吸引，很开心能有机会和孩子在马耳他体验中国最隆重的传统节日——春节，期待能有机会再次访问中国。

“the Point”是马耳他最大购物中心，也是马耳他最大的独家品牌聚集地，每年约有250万本地居民及游客在此观光购物。马耳他文化中心主任袁媛表示，此次活动是马耳他中国文化中心与该商场的首次合作，它的成功举办充分说明中国春节已为越来越多马耳他民众喜爱，相信以新年为起点，中国文化将为增进两国人民了解与友谊发挥更加积极的作用。

马耳他大学孔子学院、地中海中医中心和马耳他华人联合会等也应邀参加了本次活动。

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