新华社北京1月29日电 题：美国，“无法呼吸”的梦魇缘何挥之不去

新华社记者吴黎明

近日，美国田纳西州孟菲斯市一非洲裔男子遭警察殴打后不治身亡。有关视频公布后，美国多个城市爆发抗议示威活动，示威者高举“没有正义就没有安宁”“停止对美国黑人的战争”等标语。《纽约时报》用“美国的耻辱”作标题来评论这一警察暴力执法事件。究竟是什么让美国民众难以走出“无法呼吸”的梦魇？

2020年美国非洲裔男子弗洛伊德遭白人警察“跪杀”画面震惊世界。尽管事后抗议示威活动席卷全美，“黑人的命也是命”运动深入各地，但三年来，美国警察动辄拔枪施暴惯性依旧，暴力执法酿成的惨剧未得到有效控制。

据《华盛顿邮报》报道，美国警察2021年共射杀1047人，创该报纸统计这一数字以来最高纪录。美国“警察暴力地图”网站数据显示，美国警察2022年打死1186人，其中非洲裔占26%，而非洲裔在美国总人口中仅占13%。就在孟菲斯事件发生前不久，在洛杉矶探亲的一名31岁非洲裔教师遭警方用电击枪多次攻击后身亡。

美国警察暴力执法问题频发有着复杂的社会、文化和历史背景。美国始终未从根源上彻底反省种族主义危害，有效保护公民基本人权的制度设计严重缺失。

美国智库皮尤研究中心一项调查指出，有七成的黑人和近四成的白人认为，美国警察针对黑人和白人的执法方式不同。有欧洲媒体引述有关统计数字说，美国年轻黑人被警察枪击的可能性是年轻白人的21倍。

面对警察暴力执法事件频发，美国政客们更多是动动嘴皮子，鲜有实际行动。

弗洛伊德事件发生后，美国国会曾有动议出台《弗洛伊德警察执法公正法案》，旨在强化对警察不当行为的问责，并改革警察的培训和政策。然而，由于党争激烈，法案未能在参议院通过。

美国暴力文化根深蒂固。弗洛伊德事件没有推动从根本上解决问题，此次孟菲斯事件恐怕也不过是一个新的轮回而已。《纽约时报》评论指出，这一问题，犹如“未经处理的伤口仍在溃烂，血水从纱布中渗出”。

此次事件爆发的孟菲斯市是美国民权领袖马丁·路德·金1968年遇刺的城市。马丁·路德·金为种族平等、公平公正奔走一生，曾发表著名演说《我有一个梦想》。数十年过去，种族平等、公平公正的梦想还是那么遥不可及。

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