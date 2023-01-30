新华社日内瓦1月29日电 （国际观察）破坏规则 滥用权利 美国贸易霸凌行径引公愤

新华社记者陈斌杰 陈俊侠

在日前于瑞士日内瓦举行的世界贸易组织争端解决机构会议上，中国、欧盟、加拿大等多个世贸组织成员批评美国滥用“国家安全例外”条款和世贸组织贸易争端解决机制中的上诉程序，呼吁美国履行世贸组织成员义务。

滥用“国家安全例外”和上诉机制

在27日举行的会议上，中国、挪威、瑞士、土耳其、中国香港五个成员设置八项议题，要求全会通过专家组关于美国在“232条款”下对进口钢铝产品加征关税和美国就香港商品实施的产地来源标记新规定违规的五份裁决，并要求美国撤销违规措施。美国却在会前对上述五份裁决全部提出上诉。

世贸组织2022年12月发布的五份争端解决机制专家组报告分别裁定，2018年美国对进口钢铝产品加征关税的措施、2020年美国就香港商品实施的产地来源标记新规定均违反世贸规则，并且不符合“国家安全例外”条件，建议美国予以纠正。

欧盟驻世贸组织代表在会议上表示，上诉是每个世贸组织成员的权利，但滥用这一权利对解决贸易争端没有帮助。

欧盟驻世贸组织代表表示，欧盟注意到多份专家组的报告被上诉，鉴于世贸组织上诉机构由于美国蓄意破坏而无法运作，目前无法审理这些上诉。欧盟呼吁各方根据《关于争端解决规则与程序的谅解》，妥善解决贸易争端。

世贸组织争端裁决研究报告显示，美国是迄今为止最“不守规矩者”，世贸组织三分之二的违规由美国引起。2019年12月，世界贸易组织争端解决机制中的上诉机构因美国阻挠法官遴选而停摆，令多边贸易仲裁机构瘫痪，使多边贸易体制面临前所未有的危机。

加拿大驻世贸组织代表在会议上表示，贸易争端各方必须尽一切努力寻找可接受的解决方案，履行其在《关于争端解决规则与程序的谅解》下的诚信承诺。“从长远来看，任何成员都不会从争端未得到解决的情况中受益。”

加拿大驻世贸组织代表表示，上诉机构停摆带来了不公平和（对部分成员的）短期优势，以善意行事的世贸组织成员不应对此感到窃喜。

贸易霸凌遭批评

中国常驻世贸组织代表李成钢表示，美国似乎将拒绝执行任何涉及“国家安全例外”的不利裁决，这违背了“条约必须信守”原则。

李成钢说：“美国这些令人不安的行为清晰描绘出单边主义霸凌行径实施者、多边贸易体制破坏者以及全球产业链供应链扰乱者的形象。”

2018年3月，时任美国总统特朗普根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款，以维护国家安全为由对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税。这一决定不仅导致多国向世贸组织提起申诉，美国主要贸易伙伴也纷纷出台报复措施。

2018年11月，世贸组织争端解决机构召开会议，同意设立专家组审查美国宣布的钢铝关税措施，以确认该措施是否违反世贸组织规则。

李成钢在讲话中指出，美国实际限制进口的钢材中，国防用钢占比极低。上述情况表明“232措施本质上是保护主义的”，它与美国国家安全没有关系。

美国这些措施遭到多个世贸组织成员的广泛反对和起诉，所有专家组都认为这些措施与世贸组织规则不一致。李成钢说，专家组在本次争端中的调查结果再次表明，安全例外不是单边主义或保护主义的“避风港”。

2022年12月，世贸组织举行美国贸易政策审议会议。会议上，多个世贸成员对美国贸易政策表达严重关切和不满。欧盟常驻世贸组织代表若昂·阿吉亚尔·马查多说，美国贸易政策有内顾倾向，《通胀削减法案》有关电动汽车补贴条款为其国内相关产业提供大量补贴，构成对其他国家相关产业歧视性对待，违反世贸组织相关规定。

土耳其代表阿尔帕斯兰·阿贾尔索伊表示土耳其希望美国尽快撤销对进口钢铝产品额外征税措施，以免对多边贸易体制造成进一步伤害。土耳其认为，美国损害了各成员对多边贸易体制的信心。

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