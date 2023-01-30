人民网曼谷1月29日电 （记者刘慧）新加坡消息：1月29日，新加坡滨海湾花穹花田大厅内古韵绕梁，“新”风扑面，春“艺”盎然，中国驻新加坡大使馆隆重举办“华春新彩”上元汇文化游园活动。新加坡副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰等新加坡政府及社会各界人士共约1500人出席。

中国驻新加坡大使孙海燕在开幕致辞时表示，春节期间，新加坡成了文化的海洋，到处洋溢喜庆氛围，展现出鲜明南洋特色和本土风采。使馆也希望通过举办有别于传统招待会、富有中国特色的文化游园会，同新加坡各界朋友重聚，为本地春节添彩。更重要的是，希望通过本场文化交流隆重庆祝中新全面恢复交流往来，向两国和世界有力传递这一积极信息。

孙海燕强调，今年中国上下要全力拼经济，推动中国经济运行整体好转、总体回升。中国正出台一系列政策，重点提振国内消费、加快构建现代产业体系、支持和引导民营经济发展。今年还是中国改革开放45周年，中国对外开放会扩大再扩大，打造一流的国际营商环境。中国经济不仅正快速回归正常，还在蓄势发力，愿为新加坡实现正增长加油。欢迎大家尽快到中国走走看看，同老朋友们见面、发现新的合作机遇！

随后，王瑞杰与孙海燕共同为活动揭幕。中方在揭幕视频中宣布中新交流往来全面恢复，中新高层互访热络启程，新加坡成为首批中国旅游目的地国，首个中国旅游团即将抵新。孙海燕并陪同王瑞杰认真观看了极具特色、古色古香的中国民族舞蹈、戏曲以及传统服饰走秀，并参观了故宫·腾讯沉浸式数字体验展、VR视觉“穿越”体验、AI写福字、杨柳青木板年画等展台。参观期间，王瑞杰不时驻足了解详情或亲自参与互动，感受到现代科技与传统文化的和谐交融。

本次上元汇活动是中国驻新加坡大使馆时隔三年再次线下举办新春文化盛典，得到了新加坡中国文化中心、中资企业（新加坡）协会、深圳市人民政府、天津市人民对外友好协会以及多家科创、文化单位的大力支持。到场来宾普遍赞叹中华传统文化之美与现代科技之新，并向中新两国人民致以新春祝福。

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