在位于云南省景洪市的中老铁路野象谷站货场，工人吊装集装箱。

李云生摄（影像中国）

数据来源：外交部、国家发展和改革委员会、国家统计局

在埃及最大的中资制造业企业——巨石埃及玻璃纤维有限公司，工人在玻璃纤维生产线上工作。

新华社记者 隋先凯摄

作为共建“一带一路”的重要项目，希腊比雷埃夫斯港集装箱吞吐量跻身世界前三十大港口行列。图为比雷埃夫斯港远景。

中远海运集团供图

陈文玲（中国国际经济交流中心总经济师）

于泽（中国人民大学中国经济改革与发展研究院常务副院长）

东艳（中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任）

钟正生（平安证券首席经济学家）

沙基尔·拉迈（巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官）

朴汉真（韩国中国经济观测研究所所长）

伊沃娜·拉杰瓦茨（塞尔维亚国际政治经济研究所副所长）

科菲·库阿库（南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员）

3年来，中国经济保持约4.5%的年均增长，明显高于世界平均水平，是全球主要经济体中发展质量最好的国家。进入2023年，中国疫情形势整体向好，生产生活加快恢复正常。随着需求逐步回升和政策效应叠加，中国经济社会活力将进一步释放，为世界各国带来更大机遇，中国作为世界经济重要的动力之源和强劲引擎的作用也将进一步凸显。

2022年，中国全年国内生产总值超过120万亿元，比上年增长3%。一些国际机构正在上调中国经济2023年的增长预期。如何评价近年来中国经济运行的整体情况？

伊沃娜·拉杰瓦茨：过去10年，中国经济取得了无可辩驳的成功，即使在新冠疫情防控期间，中国也经受住了考验，取得了亮眼成绩。我注意到中国国家统计局近期发布了去年中国经济最新数据，报告显示中国工业生产快速恢复，实体经济稳步发展，各项产业数据都有不同程度的增长。消费、投资、出口三大需求持续回升。此外，新的基础设施项目也在稳步推进，金融数据中信贷强劲增长预示着投资动能将进一步增强。

陈文玲：从2013年到2021年，中国国内生产总值年均增长6.6%，高于同期世界2.6%和发展中经济体3.7%的平均增长速度。衡量经济发展的关键在于经济增长能否带来更多绝对量和更高质量的发展。从整体情况来看，中国是世界经济稳定之锚。在世界经济下行背景下，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，经济长周期稳中求进、稳中向好的要素依然稳固。

朴汉真：中国对世界经济增长的贡献率一直保持稳定，并有进一步提高的趋势。中国拥有超大规模的国内市场和强大的内需潜力，是联合国产业分类中全部工业门类、产业配套最好的国家之一，这让中国经济有能力抵御风险。中国经济韧性强，无论是在1998年亚洲金融危机还是2008年国际金融危机，中国都充分发挥了稳定器的作用。中国经济在内需市场、消费市场和地方市场都具有巨大的发展潜力，此外，迅速发展的数字经济和年轻人活跃的消费力也充分体现了中国经济的活力。

于泽：中国经济稳定增长，系统贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，为加快构建新发展格局奠定了坚实基础。构建新发展格局推动高质量发展：国内需求不断提升，贸易依存度从64%下降到32%；巩固制造业领先地位，2021年，制造业占全球比重提高到接近30%，高技术、高质量、高附加值产品比重和国际竞争力大幅度提升。

沙基尔·拉迈：中国经济稳健前行，在全球经济波动中展现出定力和韧性，取得了令世界瞩目的成就。我常常惊叹于中国经济政策的长期性、连贯性以及中国政府高效推行关键决策的统筹执行力。目前，在产业链管理和营商环境建设方面，中国具有全球领先优势；通过推动供给侧结构性改革、实施城市群发展规划等，中国成功应对多项经济社会发展进程中的挑战；通过推进科技创新和扩大内需市场，中国经济发展的潜力正被激发，市场活力不断增强，为进入新发展阶段打下良好基础。

钟正生：近年来，中国经济保持较快增长速度，2020年以来，中国率先走出第一波疫情冲击，彰显在全球经济中的稳定器作用。中国以完善的供应链有效弥补海外生产能力的不足，对外贸易总额较快提升，助力世界经济恢复发展。在经济总量增长的同时，居民消费水平和质量不断提升。中国人均国内生产总值已接近高收入国家门槛，人民生活水平大幅提升，城乡、区域发展差异缩小，并全面打赢脱贫攻坚战。

2022年底，中央经济工作会议提出2023年经济工作的重点任务，作出了一系列重大部署。近期，中国优化疫情防控措施，稳经济一揽子政策落地见效。这些将给中国实现高质量发展带来哪些影响？对2023年中国经济发展有何展望？

东艳：中国优化疫情防控措施，将显著提振市场信心，促进国际交流合作，加快制造业以及餐饮、旅游、航运等服务业的恢复。中国经济整体呈现稳中向好趋势，预计将实现恢复性增长。在消费领域，伴随着消费结构不断升级，消费需求对经济增长的拉动效应将不断增强，内需继续成为促进中国经济增长的主要动力；同时，贸易结构不断优化，改革开放向纵深推进，中国经济发展的质量、水平将不断提升。

科菲·库阿库：中国推出一系列政策举措，对经济恢复发展将起到非常有力的促进作用，相信中国的制造业等各行业生产力也将加快恢复。中共中央经济工作会议提出的着力扩大国内需求、更大力度吸引和利用外资等政策举措，释放出非常积极的信号，无疑会为中国经济营造更好的发展环境，进一步提升对全球投资者的吸引力。中国与世界多国的良好互动也体现了其持续推进高水平对外开放的努力，例如构建高质量金砖伙伴关系，与非洲、中东地区关系的不断密切等。相信在诸多积极因素的推动下，中国经济增长将持续保持在较高水平。

朴汉真：中共中央经济工作会议提出积极的财政政策和稳健的货币政策，有利于现阶段中国经济的恢复与发展。令我印象深刻的是会议提出落实好外资企业国民待遇、积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等高标准经贸协议等举措，将令外资企业对中国更有信心。中国以开放的姿态，不断优化外资企业营商环境，中国市场对外资企业的吸引力将会越来越强。我认为，现阶段是外资企业投资中国的好时机。预计今年第二季度后在中国能够看到企业投资信心恢复、制造业采购经理指数上升、消费者购买力提高，2023年有望成为恢复的一年。

伊沃娜·拉杰瓦茨：中国去年底召开的中央经济工作会议要求，2023年要坚持稳字当头、稳中求进。会议在综合部署财政政策、货币政策的基础上，将产业政策、科技政策、社会政策纳入并进行统筹部署安排，要求更好地协调疫情防控和经济社会发展，这将为2023年中国经济增长注入更大动力。2022年前11个月，中国实际使用外资同比增长9.9%，显示出外资对中国发展信心的增强。随着中国不断优化疫情防控措施，各项政策将逐步见效，韧性十足的中国经济将在今年实现强劲复苏。

钟正生：中央经济工作会议强调稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间，释放出积极信号。展望2023年，中国经济发展的积极因素不断涌现：居民消费意愿回暖，消费作为内循环引擎的关键性作用持续加强；广义财政工具对基建投资的支撑明显提升，现代化基础设施体系加速构建；绿色低碳、智能制造及汽车产业链等制造业新动能具备较强投资潜力等。

陈文玲：中央经济工作会议提出“六个更好统筹”，坚持统筹经济社会各个方面、统筹当前和长远，体现了问题导向、系统思维和长远考虑，有利于帮助中国经济回到持续快速健康发展的快车道，实现中国经济长期的高质量发展，并最终实现第二个百年奋斗目标。相信经过中国各方面、各地方共同努力，经济企稳将很快见效，2023年中国经济将强势反弹，全年经济增长稳定在合理区间，并出现线下消费需求、制造业、房地产市场、投资者信心等几个方面的明显回升。

近年来，中国携手各方高质量共建“一带一路”，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议，建设开放型世界经济，为破解全球发展难题、推进国际发展合作指明方向。中国推动经济高质量发展，将对全球应对经济衰退、实现复苏发挥哪些积极作用？

于泽：中国经济活力和潜力不断释放，将为世界经济复苏和发展注入信心和力量。首先，中国全要素生产率不断提升，对冲了劳动力成本上升等因素，保障了全球稳定和低成本的产业链体系。尤其是目前全球通胀仍处高位，中国产品对稳定国际市场价格起到至关重要的压舱石作用。其次，中国超大国内市场为世界提供稳定需求，随着今年中国消费进一步复苏，中国将为各国产品提供新的市场机遇，成为全球稳定的增长源泉。再次，中国新能源产业通过自身发展带动全球能源转型，降低新能源产业成本，有助于稳定世界能源供给。最后，中国积极维护世界多边贸易体系，积极参与全球治理体制改革，让世界各国在发展中获利。

沙基尔·拉迈：当前，全球面临高通胀压力，经济全球化趋势出现逆风。中国坚定支持全球化发展趋势，从推进共建“一带一路”到提出全球发展倡议，中国向全球提出了新时代发展的中国方案。作为全球供应链的关键一环，中国经济持续平稳运行，为确保全球供应链安全稳定作出重要贡献，成为世界经济贸易体系的稳定器，为推动全球经济复苏持续贡献力量。作为“一带一路”合作的先行先试项目，中巴经济走廊已进入高质量发展新阶段，两国在农业、通信技术、数字经济等领域找到新的合作增长点，经济走廊发展的成果也越来越深入地走进巴基斯坦千家万户。

伊沃娜·拉杰瓦茨：共建“一带一路”让中国与世界经济深度融合，为各国加强互联互通和实现共同发展提供了解决方案，成为在全球广受欢迎的公共产品。在后疫情时代，中国领跑世界经济不仅凭借其经济实力，更在于其深厚的多边合作理念，共建“一带一路”倡议及其进一步实施将起到更加重要作用。中国—中东欧国家合作机制已启动11年，以塞尔维亚为代表的许多国家十分重视与中国在各领域开拓务实合作，我们期待匈塞铁路等标志性项目继续取得阶段性成果。

东艳：中国经济的好转将为其他经济体提升外部需求，对稳定全球供应链，缓解全球通货膨胀起到积极作用。中国内部需求的扩大将为全球企业提供广阔市场，推进世界经济从温和衰退重新回归低速增长轨道。中国不断推进数字经济、绿色经济发展，促进和引领全球技术创新与产业转型，将提升全球经济增长动能。中国加大开放力度，促进国际政策协调和国际发展合作，通过深化改革，构建高标准营商环境，将为全球企业提供发展机遇。

科菲·库阿库：今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，在过去10年中，共建“一带一路”倡议成为全球经济增长的强大推动力和催化剂，在基础设施建设和贸易合作等领域取得了丰硕成果，为沿线国家和地区带来了巨大的经济红利。期待中国继续在非洲大陆和其他地区巩固和扩大共建“一带一路”朋友圈，相信共建“一带一路”倡议将持续为世界经济复苏提供强劲动力。

（本报记者白紫微、谢亚宏、马菲、程是颉、闫韫明采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 17 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)