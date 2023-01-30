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英国2022年汽车产量大跌

2023年01月30日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社伦敦1月28日电  （记者张亚东）英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）日前公布的数据显示，2022年英国汽车产量为775014辆，较2021年下降9.8%。2022年12月，英国仅生产51168辆汽车，同比跌幅达17.9%。

　　数据还显示，2022年英国汽车出口下降14%。欧盟和美国是英国汽车出口的主要目的地，2022年英国汽车出口欧盟下跌10%，而美国市场的下跌幅度更达31.6%。

　　英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍斯表示，尽管2022年英国生产的电动汽车比以往任何时候都多，但汽车制造业仍发展艰难。

　　有分析指出，能源价格上涨引发的成本高企和海外市场萎缩，是英国2022年汽车产量大跌的两个主要因素。

　　英国机械制造业雇主联合会首席执行官斯蒂芬·菲普森指出，进入2023年，对英国制造企业来说，最大的风险仍然是令人眼花缭乱的能源成本增加，“未来一年对英国制造商将充满挑战”。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月30日 15 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

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