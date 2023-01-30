本报记者 谢佳宁

第三十八届哈瓦那国际博览会不久前在古巴首都哈瓦那落幕，来自中国、西班牙和墨西哥等62个国家和地区的400家企业参展。古巴总理曼努埃尔·马雷罗表示，古巴将为外国投资者提供更多便利。古巴国家商会主席安东尼奥·卡里卡特在展会期间介绍，2022年古巴经济预计增长2%，展会将促进古巴经济和社会发展计划的实施，特别是与经济转型和国际化有关的项目。

古巴经济计划部的数据显示，古巴经济从2021年开始呈现复苏态势，2022年第一季度国内生产总值同比增长10.9%，创下新高。2022年以来，古巴经济在旅游、交通等领域增长较快，镍、糖、蜂蜜、朗姆酒和生物制药成为重要的出口创汇产品。古巴副总理兼经济计划部部长亚历杭德罗·希尔预计，随着古巴国内生产活动的恢复以及出口的增加，预计2023年古巴国内生产总值将增长3%以上。

在2022年7月举行的古巴全国人民政权代表大会上，政府通过了新的促进经济复苏的一揽子行动计划，包括振兴国内货币市场、恢复国民生产、增加出口、允许中小微企业与国有或外国公司成立合资企业等内容。

值得注意的是，在第三十八届哈瓦那国际博览会上，有约70家古巴中小微企业参展，这是自1983年该博览会举办以来，首次有古巴中小微企业参加。主办方表示，展会为古巴中小微企业提供了展示产品与服务的平台，为开展国内外合作创造了机遇。

2022年11月初，古巴经济计划部新批准成立114家中小微企业，包括113家私营企业和1家国有企业。古巴经济计划部的最新数据显示，自2021年9月批准成立首批中小微企业以来，已有5770家中小微企业获批成立，其中5643家为私营中小微企业，预计将创造近10万个工作岗位。希尔表示，随着经济活动增加以及商品和服务供应水平的提高，古巴私营部门在生产结构中所占比例正逐步提高。

古巴正积极落实300余项经济改革方面的具体措施，吸引更多外资。例如，给予马列尔经济特区更多优惠政策，吸引外资来此投资生物制药、通信、新能源等项目。马列尔经济特区位于哈瓦那以西45公里，是古巴境内首个经济特区，是该国重要的经济贸易活动聚集地。古巴驻华大使佩雷拉表示，外商优惠政策的效果正逐步显现，预计特区每年将吸引20亿美元的外来投资。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 15 版）

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