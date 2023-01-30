本报记者 刘玲玲

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从高温热浪、暴雨洪灾到飓风山火、极端寒流，全球极端天气事件发生的频率持续增加。气象专家指出，气候变化是导致极端天气事件越来越频繁的主要原因。国际社会应继续携手努力，完善极端天气预警机制，大幅减少温室气体排放，共同应对气候变化。

新年伊始，多个国家气象部门发布的报告显示，过去一年是这些国家有气象记录以来最热的一年。世界气象组织不久前发布的《2022年全球气候状况》临时报告指出，2022年，高温、干旱和洪水等极端天气灾害对全球数百万人造成影响，带来的经济损失达数十亿美元。

极端天气事件频发，造成严重损失

国际自然灾害常设观测网站2022年共记录全球891起极端天气灾害事件。这些事件造成的人员伤亡和经济损失“略高于过去10年的平均水平”。慕尼黑再保险集团表示，2022年是自然灾害损失赔付额最高的年份之一，气候变化正使极端天气变得更加频繁。

法国气象局本月初发布公告指出，2022年法国平均气温达14.5摄氏度，是法国有气象记录以来最热的年份。去年法国大部分月份平均气温都比常年同期偏高，降水量明显偏少，导致严重干旱。异常的高温和干旱让该国西南部吉伦特省等多地发生森林火灾，6.2万公顷森林被烧毁，是过去10年平均水平的6倍。

欧盟下属的哥白尼气候变化服务局年初发布报告说，2022年是欧洲有记录以来第二热的年份。去年夏天异常高温天气波及众多欧洲国家。西班牙国家气象局表示，2022年是西班牙有记录以来最热的一年，全年平均气温接近15.5摄氏度。英国气象局证实，2022年英国平均气温首次突破10摄氏度，成为该国有记录以来最热的一年。去年夏天最高气温首次突破40摄氏度，一些地方甚至出现铁轨变形、机场跑道被晒化的情况。

一些国家还遭遇暴雨洪灾等极端天气。世界气象组织指出，去年8月巴基斯坦由于季风降雨导致严重洪灾和山体滑坡。同一时间，乍得也遭遇前所未有的洪灾，超过34万人受到影响。南非东部去年4月遭遇近60年来最强降水，人员伤亡惨重，超4万人无家可归。

在北美地区，冬季风暴给美国、加拿大多地交通、供电等造成严重影响。据美国有线电视新闻网报道，2022年美国共发生龙卷风、高温、飓风、洪水等灾害18次。美国国家海洋和大气管理局的报告指出，2022年极端天气在美国累计造成至少1650亿美元经济损失及大量人员伤亡。

采取更多措施，减少温室气体排放

世界气象组织秘书长塔拉斯表示，气候变化增加了极端天气发生的频率和严重程度。联合国政府间气候变化专门委员会去年发布报告指出，人类活动引发的气候变化造成了更频繁、更严重的极端天气事件。随着人类活动导致的全球变暖加剧，极端天气事件发生的频率将进一步增加。

世界气象组织在《2022年全球气候状况》临时报告中指出，2022年海平面高度再创新高，自2020年1月以来已上升近10毫米。美国《科学》期刊本月初发布的研究报告显示，按照目前全球平均气温上升趋势推算，到本世纪末全球近七成陆地冰川将完全消融。冰川加速融化对生态环境及生物多样性带来负面影响。

法国国家科学研究中心研究员克里斯托夫·卡苏指出，极端天气频发证明了人类活动对气候的影响，温室气体排放越多，灾害发生的频率就越高。塔拉斯表示，2022年发生的极端天气事件再次警示人们应对气候变化、提升抗风险能力的紧迫性，必须采取更多措施减少温室气体排放，并对气候进行更好监测。

为应对气候变化，迄今已有130多个国家和地区提出了碳中和或净零排放目标，部分国家制定了应对气候变化的法律或国家战略。其中，中国已宣布将力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，并构建起碳达峰碳中和“1+N”政策体系。中国积极调整产业结构、能源结构、交通运输结构，推行绿色低碳生产生活方式，超额完成到2020年碳排放强度比2005年下降40%—45%的目标。法国也承诺到2030年减排40%，加大对清洁能源的投资，优化能源结构，推动本国能源转型。

加强合作，向发展中国家提供更多支持

世界气象组织强调，构建气候变化风险早期预警体系是更好预测极端天气事件的关键之一。然而研究显示，全球尚有一半国家没有预警系统，拥有监管框架并将预警与应急计划联动实施的国家更少，特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家仍然无法获得早期预警系统提供的预警信息。

塔拉斯表示，2023年世界气象组织将聚焦早期预警系统的构建，增加对全球气候基础观测系统的投资和建设，提高应对极端天气的能力。去年11月《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会期间，联合国秘书长古特雷斯宣布一项全民预警行动计划，将在2023年至2027年间投入31亿美元专项资金，实现地球上每个人都能得到预警系统的保护。

联合国环境规划署发布的《2022年排放差距报告》显示，2022年提交的国家自主贡献只减少了0.5千兆吨的二氧化碳当量。报告指出，要将全球升温控制在1.5摄氏度，到2030年的排放量必须比现行政策下的排放量减少45%。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生表示，加强全球应对气候变化的能力，绕不开发达国家向发展中国家提供资金和技术支持等问题。在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会上，各方同意建立损失与损害基金，向受气候变化影响最严重的国家提供财政援助，基金形式、出资国家、分配方式、援助对象等关键问题则留到2023年继续谈判。

世界经济论坛日前发布的《2023年全球风险报告》将气候变化视为全球面临的最严重的长期风险。世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪表示，各国需要共同努力，以正确、有效的方式应对风险，“合作和团结至关重要”。卡苏表示：“通过向发展中国家提供财政援助来减少气候变化造成的不平等，对发达国家来说不仅是一种责任，也是国际社会团结的表现。”

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 15 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)