本报记者 曲 颂

在第五届中国国际进口博览会上，德国材料制造商科思创公司展示了其循环经济及可持续材料解决方案等在清洁能源、绿色建筑、低碳生活方面的应用。科思创公司全球高级副总裁雷焕丽日前接受本报记者采访时表示，科思创公司聚焦“携手共创零碳未来”，通过持续打造零碳展台、展示更具创新性和可持续的材料，提升公众对循环经济和碳中和的认知，为实现碳中和作贡献。

中国是科思创公司全球最大单一市场。2001年起，科思创公司开始建设上海一体化基地，截至2021年底投资总额达36亿欧元。上海一体化基地已成为科思创公司全球最大的综合性生产基地，拥有11座生产技术先进的工厂，覆盖公司主要产品线。在上海成立的科思创聚合物科研开发中心，已逐步发展成为亚太区创新中心，向全球客户提供研发服务支持。

“2021年，科思创公司首次参加进博会就深刻感受到，进博会是助力构建新发展格局的重要平台。”雷焕丽说，公司很早就签约参展第五届进博会，期待借助进博会平台，继续推动在中国的长期发展，深化与中国合作伙伴的沟通与协作。据介绍，科思创公司在第五届进博会上的展台面积较前一年增加约70%，单位面积碳排放减少约30%。展台搭建过程中，科思创公司采用低碳材料和设计，对所有展品及展台建筑材料进行回收利用或合理处置，还通过购买碳信用的方式抵消生产及使用过程的碳排放，实现“零碳展台”目标。

第五届进博会上，科思创公司收获颇丰：与中国运动品牌特步及其战略合作伙伴斯兰集团签署合作意向书，共同探索质量平衡体系产品在低碳环保概念跑鞋领域的创新和升级；与圣奥科技以及展辰新材、华峰超纤等产业链合作伙伴签署《绿色和可持续办公家具战略合作》，以推动创新型循环材料的商业化应用，支持办公家具行业低碳发展。

“科思创公司看好中国经济发展前景，我们将持续增加在华投资。”雷焕丽说，中国新能源汽车市场和绿电产业的发展等，让公司看到了商机。中国形成了完备的制造业全产业链，也为公司带来了更多的发展机遇。公司未来将持续投资循环经济，践行对中国市场的长期承诺。“科思创公司有能力、有意愿通过材料专长，为更多行业的低碳发展添砖加瓦，为中国制造绿色转型贡献力量。”

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)