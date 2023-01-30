宋立·普吉

整个东盟地区都对中国经济加快复苏充满期待。一个坚持开放发展的中国，对周边国家而言意味着更多机遇

泰国政府和社会充分理解并支持中国优化调整防疫政策，也对分享中国经济加快复苏带来的合作机遇充满期待。我们热烈欢迎更多中国游客的到来。

面对世纪疫情，中国政府始终坚持人民至上、生命至上，最大程度保护人民生命健康，同时保持了经济社会发展大局总体稳定。2022年，中国经济总量约为18万亿美元，稳居世界第二位，全年国内生产总值同比增长3%，经济增长快于多数主要经济体。在世界经济面临多重挑战的背景下，中国经济能够取得这样的成绩殊为不易。

中国经济发展具有多重优势。中国构建高水平社会主义市场经济体制，不仅能很好地发挥政府作用，还能激发各类市场主体活力。中国拥有超大规模的消费市场，劳动力资源丰富，人才红利不断显现。经过长期积累，中国的产业体系规模庞大、门类齐全。综合多方面因素看，中国经济长期向好的基本面十分稳固。

泰国和中国有着千年友好交往的历史传承，“泰中一家亲”深入人心。中国是泰国最大贸易伙伴，也是泰国主要外资来源国。在基建、农业、制造业、新能源产业、旅游业等诸多行业，泰中企业都建立了密切的合作关系。作为泰中经济协会主席，我与泰中两国的许多企业家都保持着沟通。近来，我身边的中国企业家朋友提到最多的词就是“希望”。随着中国优化调整疫情防控措施，中国经济社会活力将进一步释放。作为全球第二大经济体，中国经济加快复苏也给周边国家带来了希望。去年11月，习近平主席对泰国进行访问，泰中双方发表联合声明并签署战略性合作共同行动计划。相信双方把访问达成的合作共识落到实处，将不断惠及两国人民。

整个东盟地区都对中国经济加快复苏充满期待。一个坚持开放发展的中国，对周边国家而言意味着更多机遇。2022年，东盟与中国互为最大贸易伙伴，双方经贸往来更加密切。展望新的一年，东盟与中国合作的动力更加强劲，双方将共同为世界经济复苏作出重要贡献。

（作者为泰中经济协会主席）

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)