新华社突尼斯1月28日电 通讯：我非常希望学好中文——在突尼斯东方知识书店感受中国年

新华社记者黄灵 许苏培

1月27日下午，突尼斯市南郊穆鲁吉小区的东方知识书店里正在举行激烈的抢答比赛，比赛所有问题都和中国新年的常识和中国人过年的习俗有关。

当天，以“阅读中国”为主题的第十三届全球海外华文书店中国图书春节联展在这里举行。该活动在美国、泰国、突尼斯等全球27个国家和地区的85家实体书店同步开展。

参加活动的大多是突尼斯迦太基大学高等语言学院中文专业的学生。该校东方语系主任及东方知识书店负责人哈立德说，他们组织这次活动，是希望通过视频短片、有奖问答、写“福”字、剪纸等，让突尼斯学生切身感受中国的年味。参与者可以赢得有关中国历史文化的图书。

一位中文名叫司琳的女生在现场教其他学生用毛笔书写“新年快乐”。司琳去年毕业，曾在“汉语桥”等比赛中获奖，下个月将去北京继续学习。她非常期待即将到来的中国之旅，希望亲眼看一看现代中国，深入了解中国的传统和习俗。

大一学生扎伊奈卜学中文不到半年，每天学习中文三四个小时，已经可以进行简单的对话和交流。她说，中国的美食、传统节日等内容为她的学习增加了许多乐趣。“司琳是我的榜样。我非常希望学好中文，去中国留学。”

临近退休的穆罕默德在学生中格外显眼。穆罕默德是电力公司的工程师，他一年前对中文和中国文化产生浓厚兴趣。在中文培训班学习一年后，近几个月他每天都要在书店的阅览室借阅有关中国的书籍，还让工作人员帮他下载了学习中文的电脑软件。穆罕默德在抢答比赛中踊跃举手，并非常高兴地选了一本有关中国大熊猫的书作为奖品。

哈立德与爱人、同为中文教师的芙蓉曾在中国长期学习生活，回到突尼斯后创立了东方知识出版社和东方知识书店。近年来，他们和中文专业的学生翻译出版了大量关于中国文化、文学、社会等方面的书籍，向突尼斯民众介绍中国。

芙蓉说，随着交流的增多和深入，当地年轻人对中国越来越感兴趣。2022年迦太基大学高等语言学院中文专业招收了70多名学生，是所有外语专业中招生人数最多的。她表示，东方知识书店将和中方机构进一步合作，为在海外传播中国文化而努力。

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