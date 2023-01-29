新华社北京1月29日电 美国总统拜登27日选定民主党籍富豪、前总统经济顾问杰弗里·津茨为下任白宫办公厅主任，理由是他在卫生保健和经济领域拥有专长。津茨将接替定于2月8日离职的罗恩·克莱因。

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

津茨接替克莱因被舆论视为拜登政府上任两年来首个重要人事调整。媒体分析，白宫办公厅主任此时换人，预示拜登政府施政重心将由立法转为执行，对筹划再度竞选总统的拜登及其团队而言意义重大。

可靠执行者

津茨现年56岁，强于问题解决及政策执行，被美国媒体视作白宫应对执政挑战的可靠人选。他去年5月时的个人资产估计在8500万美元至4.19亿美元，从政前商业管理经验丰富，曾经在多家咨询和投资类公司供职。

据路透社报道，津茨曾是前总统贝拉克·奥巴马的经济顾问，参与制定财政和预算政策，并在政府医保网站2013年开通后故障频发、引发舆论批评之际主持补救工作。拜登赢得2020年总统选举后，津茨出任过渡团队共同主席，并任拜登政府首名白宫应对新冠疫情协调专员，负责2021年初开始的大规模疫苗接种工作。

拜登27日发表声明，说他相信津茨会像克莱因一样展示“精明、稳定的领导力”，两人“都理解如何领导团队，专注于成事”。

不过，按照美联社分析，津茨的政界人脉关系不如克莱因深厚，他上任后可能会重用白宫高级顾问安妮塔·邓恩和珍·奥马利·狄龙。克莱因去职后将从“外围”继续参与顾问工作。同为拜登“圈内人”，总统顾问史蒂夫·里凯蒂、高级顾问迈克·多尼伦和白宫办公厅副主任布鲁斯·里德将留任。

关键过渡期

克莱因在此前递交给拜登的辞职信中写道，现在是“团队接受新领导的正确时机”。“我比过去9位白宫办公厅主任中的8人任期都要长，已为这个职务贡献全部，现在是时候由其他人接任了。”

津茨接替克莱因是拜登政府首个重要人事调整。

这是2022年8月4日在美国华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

白宫办公厅主任是总统的幕僚长，主要负责白宫日常运作，监督总统政策执行，同时充任政府官员联络人。

任职期间，克莱因主导白宫与国会闭门磋商，推动《通胀削减法案》《基础设施投资和就业法》等多项拜登政府标志性施政法案通过。拜登评价克莱因是“同一战壕”的人，称两人在“过去36年”“一起打过一些真正的战役”。

多家媒体分析，克莱因此时让位给津茨，显示拜登有意在任期后半程开启之时专注于把前半程的立法落到实处。在这一关键过渡期，津茨还需带领白宫团队应对拜登所涉私留密件风波以及国会共和党人可能针对拜登及其家属发起的调查。（海洋）

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