新华社北京1月28日电 乌克兰驻法国大使瓦季姆·奥梅利琴科27日说，截至当天，美国、德国等西方国家承诺向乌克兰提供321辆主战坦克。俄罗斯同日指责，西方国家这样做会把冲突推向新高度，美国试图通过军事援助延长冲突。

除主战坦克外，乌克兰还寻求西方国家提供美制F-16型战斗机等更多先进武器装备。不过，西方国家现阶段对这一诉求态度谨慎。

俄方批美激化对抗

继先前承诺向乌克兰提供14辆德制“豹2”主战坦克，波兰政府27日宣布，打算再向乌方提供60辆主战坦克。

波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基说：“现在，我们做好准备提供60辆现代化坦克，其中30辆是PT-91型。”

PT-91“坚韧”主战坦克是苏制T-72坦克的改装版，其火控、机动性和防御系统更好。据路透社报道，去年4月即俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动两个月后，波兰向乌克兰提供了坦克。

面对波兰、美国等国持续施压，德国转变立场，决定向乌克兰提供“豹”式主战坦克并批准其他拥有这种德制坦克的国家这样做。

2019年5月20日，在德国蒙斯特，北约快速反应部队的“豹2”坦克参与演示。新华社记者单宇琦摄

乌克兰驻法国大使奥梅利琴科27日接受媒体采访时说，截至当天，西方国家共承诺向乌方提供321辆这类重型坦克。不过，奥梅利琴科没有说明各国分别提供坦克的数量。“交付条件各不相同，我们需尽快获得这类帮助。”

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃27日说，援乌坦克会把西方与俄罗斯的对抗推向新高度。俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫当天重申，美方试图借军事援助延长冲突。美国总统拜登掌握结束冲突的钥匙却不愿使用，“相反，他选择向乌方提供更多武器的路径”。

俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部研究主管费奥多尔·卢基扬诺夫说，西方向乌克兰提供坦克极有可能导致俄罗斯与北大西洋公约组织走向直接冲突的边缘。

乌方再求战斗机未果

俄乌双方近日在顿涅茨克地区西南部城市武赫莱达尔激烈冲突。乌克兰总统泽连斯基呼吁西方对俄追加严厉制裁并向北约寻求更多武器支援。

他25日在电视讲话中说：“扩大武器合作至关重要。我们必须实现向乌克兰提供战斗机。这是一个梦想，也是一项任务。”

美国消费者新闻与商业频道报道，在西方国家同意提供主战坦克之后，乌克兰对获得F-16战机信心满满。乌克兰国防部长顾问尤里·萨克26日说：“我们将得到F-16战机……全球目前有超过50个国家和地区拥有该型战机，我认为没有理由或任何合理的解释，为什么乌方不应得到F-16或其他第四代战机。”

就乌方诉求，德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯接受《南德意志报》记者采访时说，不可能向乌克兰提供战斗机。他解释说，战机比主战坦克的系统更为复杂，且火力和射程完全不同，必须非常谨慎。

德国总理朔尔茨25日在联邦议会下院回答议员提问时说，德国“现在或将来”都不会向乌克兰提供战机或派兵。

现阶段，美国对提供F-16战机态度审慎。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比27日说：“我们和乌克兰人就他们的诉求保持沟通，以确保我们正为他们提供最需要的援助。如果我们无法这样做，我们的一些盟友可以。”（包雪琳）

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