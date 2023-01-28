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美国孟菲斯市黑人男子遭警察殴打死亡引众怒

2023年01月28日13:12 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月27日电（记者孙丁）美国田纳西州孟菲斯市当局27日晚公布了一非洲裔男子遭警察殴打的视频，该男子最终不治身亡。此事在当地引发示威活动。

　　视频显示，数名警察在逮捕非洲裔男子泰尔·尼科尔斯时对其进行殴打，尼科尔斯不断呼喊母亲。据悉，5名涉事警察已被开除，并被指控二级谋杀等罪名。

　　在这段视频公布后，部分地区的抗议者聚集示威，一边游行一边喊着“没有正义就没有安宁”等口号，一些人手举写着尼科尔斯名字的标语牌。

　　美国总统拜登27日发表声明说，看到尼科尔斯被殴打的视频，他感到愤怒和痛苦，称美国黑人等族裔每天都要经历这样的恐惧、创伤等。此外，拜登呼吁抗议者和平示威。

　　据孟菲斯市警方介绍，本月7日晚，29岁的尼科尔斯被怀疑危险驾驶被警察拦停，双方发生“冲突”导致尼科尔斯被逮捕。尼科尔斯反映自己呼吸急促后被送往医院，田纳西州调查局10日宣布他死亡。

　　长期以来，美国警察因暴力执法和种族歧视问题饱受诟病。美国“警察暴力地图”网站数据显示，美国警察去年打死1186人，其中非洲裔占26%，而非洲裔在美国总人口中仅占13%。

(责编：崔越、高歌)

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