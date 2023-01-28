人民网开罗1月27日电 （记者黄培昭）埃及联合考古队26日宣布，他们在首都开罗南部的塞加拉地区，发掘出一具被金箔覆盖的木乃伊，这是埃及迄今为止出土的最古老且最完整的非王室木乃伊。

埃及著名考古学家扎希·哈瓦斯在一份声明中说：“这具木乃伊被认为属于一个名叫赫卡斯赫普斯的人。”哈瓦斯说，考古团队在15公尺深的竖井底下，发现一个大型密封的石灰岩石棺，“上面覆盖着一层黄金”，已经密封了4300年，“就像古埃及人刚离开它一样”。另一位参与挖掘工作的考古学家阿里·阿布·德西什说：“这个发现非常重要，因为它将国王和他们周围的人联系在一起。”

考古学家还宣布，他们同时在塞加拉地区发现了四个坟墓。哈瓦斯说，这些考古发现可以追溯到第五和第六王朝，相当于公元前25世纪到22世纪。哈瓦斯补充说，科学家发现的最大的坟墓被认为属于一位牧师、督察和主管，它位于第五王朝的最后一位国王乌纳斯的金字塔建筑群中，坟墓“装饰着日常生活的场景”。另一座被发现的坟墓属于一个被确认为法老的“秘密守护者”的人。这指的是高级宫廷官员所拥有的祭司头衔。哈瓦斯说，第三个坟墓属于一位牧师，而第四个坟墓是一位名叫费特克的法官和作家。

而在稍早时候，即今年1月14日，埃及文物最高委员会秘书长瓦齐尔对媒体宣布，埃及和英国研究人员在卢克索尼罗河西岸的王后谷，发现一座距今约3500年的古墓，主人是埃及第18王朝的王室成员。英国考古团团长、剑桥大学著名学者利瑟兰表示，这座墓穴可能属于法老图特摩斯王室家族的一名女性成员。

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