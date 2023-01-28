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美国驻俄罗斯首位女大使到任

2023年01月28日08:49 | 来源：新华社
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新华社北京1月27日电 美国驻俄罗斯大使馆26日说，美驻俄首位女大使琳恩·特雷西已经到任。美方表示，特雷西的主要任务之一是改善使馆人手短缺的现状，以恢复发放签证等基本业务。

特雷西生于1964年，俄语流利，大学时主修苏联研究，曾任美国驻亚美尼亚大使，并在美国驻俄罗斯和一些中亚、南亚国家使领馆有过常驻经历。去年9月，美国总统约瑟夫·拜登提名她出任驻俄大使，俄方当月同意这一提名。去年12月，美国参议院批准了提名，特雷西由此成为美驻俄首位女大使。

美驻俄使馆26日在社交媒体“电报”写道：“欢迎回到俄罗斯，特雷西大使！”

俄罗斯卫星通讯社报道，长期以来，美驻俄大使馆以人手短缺为由暂停领事服务，包括发放签证。美国国务院发言人内德·普赖斯本月初说，特雷西到任后的主要任务之一是与驻在国合作，改善上述状况，以恢复签证办理等基本业务。

俄外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫23日说，俄美双方都希望美驻俄使馆运作恢复正常，但就如何达成这一目标存在分歧。按他的说法，俄方所提条件与美方“大为不同”。

俄驻美使馆23日说，特雷西赴任前与俄驻美大使阿纳托利·安东诺夫在美国首都华盛顿会面。美方在会谈后说，双方没有讨论有关乌克兰局势任何形式的谈判解决方案。

美国前任驻俄罗斯大使约翰·沙利文于去年9月任满回国。（张旌）

(责编：崔越、高歌)

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