新华社墨西哥城1月26日电（国际观察）拉共体峰会聚焦一体化、反霸权、促合作

新华社记者赵凯

拉美和加勒比国家共同体（拉共体）第七届峰会24日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行，会议通过《布宜诺斯艾利斯宣言》。分析人士指出，此次会议反映出拉共体国家加强地区团结、推进区域一体化、反对外来干涉、推动国家间平等合作的意愿。

应拉共体轮值主席国阿根廷总统费尔南德斯邀请，中国国家主席习近平向峰会作视频致辞，为携手构建中拉命运共同体、共同开创更加美好的未来指明方向。

推进区域一体化进程

费尔南德斯在开幕致辞中表示，拉美和加勒比地区是世界上发展最不平等的地区之一。他呼吁与会国家推进区域一体化，建立一个能保护人民共同利益、尊重多样性的区域一体化机制。

巴西、智利等国领导人在发言中表示，拉共体成员国应加强协调合作，团结应对气候变化等全球性挑战，弘扬多边主义，为建设一个和平的世界共同努力。

峰会闭幕时发表的《布宜诺斯艾利斯宣言》指出，拉共体成员国承诺在尊重“政治、经济、社会及文化多样性的基础上加强团结，坚定推进一体化进程”。阿根廷外长圣地亚哥·卡菲耶罗表示，这份宣言是相互尊重的成果，是“多边主义最生动的体现”。

巴西重返拉共体是此次峰会的亮点之一。2020年初，巴西博索纳罗政府以拉共体成员国围绕委内瑞拉问题分歧严重、不具备形成共识的条件为由，宣布暂停参与拉共体框架内活动。卢拉政府今年初上台后不久宣布，将“全面并立即”重返拉共体这一重要地区合作机制。参加此次峰会并访问阿根廷成为卢拉就任巴西总统后的首次出访。

坚决反对外来干涉

坚决反对外来干涉和霸权主义再次成为拉共体国家的共识。美国自1962年以来一直对古巴实施经济、商业和金融封锁。据古巴官方统计，美国的封锁已导致古巴累计损失超过1542亿美元。《布宜诺斯艾利斯宣言》呼吁“结束对古巴的经济、商业和金融封锁”，“将古巴从所谓支持国际恐怖主义的国家的单边名单中删除”，并明确表示反对影响拉美和加勒比国家的任何“单边行为”。

出席峰会的玻利维亚前外长瓦纳库尼指出，外来干涉和霸权主义“从来没有也不会给拉共体国家带来经济、社会稳定，更不会带来美好前景”。他认为，加强南南合作是拉美和加勒比地区国家“民主化和一体化进程的关键”。

2011年12月，拉美和加勒比地区33个独立国家的国家元首、政府首脑或代表在委内瑞拉首都加拉加斯举行会议，宣布正式成立拉共体。阿根廷学者马塞洛·罗德里格斯认为，拉共体没有美国参与，这是它的一个优势，地区国家因此能够在没有美国压力的情况下一起共谋发展。

2011年12月2日，拉美和加勒比国家共同体首次峰会在委内瑞拉首都加拉加斯开幕，共33个国家领导人或代表出席。新华社记者翁忻旸摄

卢拉在访问阿根廷并出席峰会期间与费尔南德斯发表联合署名文章，证实两国正研究发起南美洲共同货币，以推动金融、商业等领域合作，并提高应对外部冲击的能力。此前，巴西财政部长费尔南多·阿达曾与巴西经济学家加布里埃尔·加利波洛在巴西《圣保罗报》联合发表文章指出，建立南美洲共同货币有助于保护拉美国家主权不受域外力量影响，特别是美国可能施加的制裁。

中拉合作前景光明

2012年以来，中国一直保持拉美第二大贸易伙伴的地位。疫情期间，中拉经贸彰显韧性。中拉贸易总额2021年首次突破4500亿美元，2022年再创新高，达4857.9亿美元。

习近平主席在向此次拉共体峰会作视频致辞时说，中方一贯支持拉美和加勒比地区一体化进程，高度重视发展同拉共体关系，将拉共体视为巩固发展中国家团结、推动南南合作的重要伙伴。正是本着这样的初心，中方同拉方一道，不断加强中拉论坛建设，推动中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。

秘鲁国际法和国际关系学院院长米格尔·罗德里格斯·麦凯表示，习近平主席的致辞向拉美和加勒比国家传递了共同发展和加强合作的强烈信号，为本地区各国加强同中国合作、促进发展繁荣提供了重要机遇。

2021年11月16日，第十四届中国—拉美企业家高峰会在重庆以线上线下相结合方式举办。参会嘉宾在高峰会合作展上交谈、参观。新华社记者唐奕摄

作为拉美国家重要的合作伙伴，中国始终尊重拉美人民自主选择发展道路，支持拉美加快一体化进程。中国倡导的构建人类命运共同体理念在拉美深入人心，越来越多的地区国家同中国合作推进高质量共建“一带一路”，支持并参与全球发展倡议和全球安全倡议，同中方携手构建中拉命运共同体。

墨西哥尤卡坦自治大学学者帕梅拉·克里斯塔莱斯指出，中国与拉美国家的合作建立在相互尊重、平等对话的基础上，出发点是满足拉美国家的主要发展需求。哥伦比亚对外大学国际关系学教授卡斯特里利翁·克里根认为，随着世界进入新的动荡变革期，全球经济减速，受冲击最大的是发展中国家。在这个时候，与中国的合作对拉美国家尤为重要。

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