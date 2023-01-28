新华社北京1月27日电 以色列军方26日在约旦河西岸北部城市杰宁与巴勒斯坦人发生冲突，导致至少9名巴勒斯坦人死亡、20人受伤。按照美联社的说法，这是20余年来以军在约旦河西岸致死人数最多的单次行动。

同一天，美国政府宣布国务卿安东尼·布林肯本周末起访问中东。

血腥一天

以军26日以逮捕巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）“一小队恐怖分子”为由，在杰宁开展“反恐行动”，与巴勒斯坦人交火。

综合国际媒体报道，以军“罕见”在白天开展行动，冲突持续大约3小时，枪声、爆炸声此起彼伏。双方争夺焦点是一幢两层楼房，这一建筑在冲突中烧焦，严重受损。

据巴勒斯坦卫生部统计，冲突导致9人死亡，包括7名武装人员、2名平民，另有20人受伤。

据美联社报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）确认4名武装人员死亡，杰哈德确认3人死亡。巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）旗下军事组织阿克萨烈士旅当天早些时候说，一名武装人员被打死。暂时不清楚是否纳入已统计的7人中。

巴勒斯坦卫生部说，遇难平民包括一名61岁妇女。法新社报道，这名妇女从窗边窥探冲突情况时遭以军子弹击中颈部，倒地身亡。

巴勒斯坦卫生部长玛伊·凯拉、杰宁市长阿克拉姆·拉朱卜指认以军阻止急救人员转移伤员，甚至向医院的儿科病房发射催泪瓦斯，致使数名儿童咳嗽。医院的监控画面显示，几名妇女带着数名儿童向走廊转移。

巴方卫生官员证实，一名巴勒斯坦男子在另一座约旦河西岸城市拉姆安拉与以色列安全人员的冲突中丧生。杰宁26日发生的冲突引发不少巴勒斯坦人抗议。在耶路撒冷北部，一名22岁男子遭以军射杀，另有两人受伤。

设在以色列的维权团体“被占领土人权信息中心”说，26日的冲突是2002年以来约旦河西岸发生的单次最血腥入侵。据巴勒斯坦卫生部统计，今年以来，已有至少30人在约旦河西岸巴以冲突中丧生。

巴方回击

杰宁冲突发生后，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯宣布召开紧急会议商量对策，下令为遇难者哀悼三天。

阿巴斯的发言人纳比勒·阿布·鲁代纳当天在声明中说，由于以色列“多次侵犯巴勒斯坦人民并破坏双方签署的协议”，巴方决定中断与以方的安全协调。

巴方上一次中断与以方的安全协调是2020年。

哈马斯高级指挥官萨利赫·阿鲁里26日说，对杰宁冲突的回应绝不会拖延。数小时后，巴勒斯坦武装人员从加沙地带向以色列发射两枚火箭弹。美联社说，这是以色列总理本雅明·内塔尼亚胡去年底重新上台以来，巴方武装人员首次从加沙向以色列境内发动火箭弹袭击。

以军27日早些时候证实，两枚火箭弹已被以防空系统拦截。

杰哈德发言人塔里克·萨拉米誓言“抵抗无处不在”，武装人员“愿与以军再次对决”。

内塔尼亚胡称，以方不愿冲突升级。不过，他已下令安全部队保持戒备状态。

多方关切

联合国中东问题特使托尔·文内斯兰说，杰宁发生的暴力令他“深感震惊和悲伤”。他正积极与巴以双方接触，以期“缓解紧张局势、恢复平静并避免进一步冲突”。

路透社以多名外交官为消息源报道，阿拉伯联合酋长国、法国等国家要求联合国安全理事会27日召开紧急会议，讨论巴以局势。

沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、阿曼、土耳其等国谴责以色列军队在杰宁的行动，认为此举严重违反国际法。

美国负责近东事务的助理国务卿芭芭拉·利夫说，美方对巴以局势深表关切、对杰宁发生的人员伤亡感到“非常遗憾”，但美方认为巴方宣布中断安全协调是“错误”。

美国国务院26日宣布，国务卿布林肯定于29日起访问埃及、以色列并到访约旦河西岸。美联社报道，杰宁26日发生的冲突将给布林肯这次中东行蒙上阴影。

自以色列去年春季在约旦河西岸多地发起“夜间袭击”，以军和巴勒斯坦人的冲突开始激化。内塔尼亚胡去年12月重掌政权，在巴以问题上立场更加强硬，促使冲突进一步升级。（包雪琳）

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